Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İlimizde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Gerede, Dörtdivan, Seben ve Kıbrısçık ilçelerine ait 74 köyün dahil edildiği Arazi Toplulaştırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Dörtdivan ilçesinde 10 köydeki çalışmalar hakkında muhtarlar ve arazi sahibi köylüler ile karşılıklı soru ve cevap şeklinde toplantı yapıldı. Toplantıya Ankara Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden Bolu Arazi Toplulaştırma Yapı Denetim Mühendisi Necla ÜSTÜNDAĞ, Bolu Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Tarık GÜLER, İlçe ve Şube Müdürlüğü Personeli, toplulaştırma işi yüklenici firma Yetkilileri ve Teknik Personeli katıldı.

Toplantıda Dörtdivan İlçesinde sulama alanlarının da içinde bulunduğu 10 köyde (Doğancılar, Gücükler, Kuruca, Kılıçlar, Ömerpaşalar, Çardak, Seyitaliler, Kargıbayramlar, Adaköy, Bayramlar) yapılan; Kadastro sayısallaştırmaları, Toprak etütleri, Sosyal etütler, Sabit tesis askıları ilanı, Fiziki blok planları, Dörtdivan ve Gerede ilçelerindeki köylerin tamamında yapılan derecelendirme çalışmaları, Dörtdivan ilçesindeki 29 köyün mülakat çalışmaları ile ilgili bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca Köy Muhtarları ve üreticilerin soruları tek tek dinlenerek aydınlatıcı bilgiler verildi. Yapılan toplulaştırma çalışmalarında üreticilerimizin İl ve İlçe Müdürlüklerimizle irtibatlı olmaları, her türlü sorunlarını Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Toplulaştırma ve Tarla içi geliştirme Daire Başkanlığına iletmeleri hususunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca Yüklenici Firma tarafından 2017 yılı sonuna kadar; Dörtdivan ilçesindeki 29 köyün 1. Askılarının tamamının gerçekleştirileceği, en az 20 köyün 2. Askılarının gerçekleşeceği ve ilçedeki korunan (mevcut) yolların tamamının ıslah ve iyileştirme çalışmalarının sonlandırılacağı, Gerede ilçesinde ise 24 köyde mülakat çalışmalarının sonlandırılmasının hedeflendiği belirtilmiştir.



