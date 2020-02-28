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İl Göç Kurulu Toplantısı Yapıldı

Bolu’daki göçmenlerin uyum planlamalarının yapılıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit Başkanlığında yapıldı.

İl Göç Kurulu Toplantısı Yapıldı

Haber: BMA

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Kaymakamlar, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Göç Müdürü Derya Erdoğan ile ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı. Bolu Valisi Ahmet Ümit’in başkanlık yaptığı toplantıda ilimizde bulunan yabancıların toplumla uyumlu şekilde yaşamalarına yönelik tedbirler görüşüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyeleri söz alarak konu ile ilgili sorun ve taleplerini dile getirerek, öneriler sundular. Toplantının sonunda katılımcılara görüş ve önerileri nedeniyle teşekkür eden Vali Ahmet Ümit, toplantıda alınan kararların ilimiz ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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