Haber: Semih Baykal

Valilik Abant Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanı Aydın Alabaş, Bolu Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İsmail Yalçın ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, 2018 yılının ilk İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısının Bolu’ya hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gündem konularını ele alarak 2018 yılında yapılması planlanan çalışmaları 2017 yılında yapılmış çalışmalar ile birlikte değerlendireceklerini kaydetti. Toplantıya ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanı Aydın Alabaş’ın da katıldığını ifade eden Vali Baruş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’nun bu toplantılara ayrı bir önem verdiğini belirtti.

Kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, 2017 yılı verileri ile kendilerine iş aramak için 17 bin 339 kişinin başvurduğunu, iş yerlerinden 9 bin 232 iş arama ilanı aldıklarını ve bu kapsamda 5 bin 934 kişiyi çeşitli işlere yerleştirdiklerini kaydetti.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yalçın, 2017 Aralık Ayı itibariyle işbaşı eğitimleri kapsamında bin 113 kişinin programdan yararlandırıldığını belirterek, bu kişilerin iş ve meslek sahibi yapıldığını, bu program kapsamında 3 milyon 886 bin TL’lik para ayrıldığını kaydetti. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında ise 2017 yılında 2 bin 156 kişinin programdan yararlandığını ifade eden Yalçın, bu kişilerden bin 375’inin kadın, 781 kişinin ise erkek olduğunu belirterek bu kapsamda 25 milyon 186 bin TL’lik toplam harcama yapıldığını dile getirdi.

Yalçın ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında imzalanan eğitim programı kapsamında Genç Çiftçi programı içinde de 811 vatandaşın eğitimden geçtiğini söyledi.

MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Yalçın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Bolu’da artı istihdam olarak kamu ve özel sektör toplamının 7 bin 583 olduğunu ifade etti. Bolu’nun bu konuda Türkiye ortalamasını geçerek yaklaşık % 13’lük bir artı istihdam sağlandığı da toplantıda belirtildi.

Toplantıda açıklamaların ardından gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanı Aydın Alabaş tarafından 2018 yılında başlatılacak olan İstihdam Seferberliği paketi hakkında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerine bilgiler verildi.