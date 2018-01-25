banner133

banner101

25 Ocak 2018 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplandı

    2018 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 1'inci Olağan Toplantısı Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü ve karara bağlandı.

    25 Ocak 2018 Perşembe 09:17
    Bu haber 201 kez okundu
    İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplandı
    Haber: Semih Baykal
    Valilik Abant Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanı Aydın Alabaş, Bolu Çalışma ve İş Kurumu Müdürü İsmail Yalçın ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.
    Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, 2018 yılının ilk İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısının Bolu’ya hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gündem konularını ele alarak 2018 yılında yapılması planlanan çalışmaları 2017 yılında yapılmış çalışmalar ile birlikte değerlendireceklerini kaydetti. Toplantıya ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanı Aydın Alabaş’ın da katıldığını ifade eden Vali Baruş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu’nun bu toplantılara ayrı bir önem verdiğini belirtti. 
    Kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın, 2017 yılı verileri ile kendilerine iş aramak için 17 bin 339 kişinin başvurduğunu, iş yerlerinden 9 bin 232 iş arama ilanı aldıklarını ve bu kapsamda 5 bin 934 kişiyi çeşitli işlere yerleştirdiklerini kaydetti. 
    Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yalçın, 2017 Aralık Ayı itibariyle işbaşı eğitimleri kapsamında bin 113 kişinin programdan yararlandırıldığını belirterek, bu kişilerin iş ve meslek sahibi yapıldığını, bu program kapsamında 3 milyon 886 bin TL’lik para ayrıldığını kaydetti. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında ise 2017 yılında 2 bin 156 kişinin programdan yararlandığını ifade eden Yalçın, bu kişilerden bin 375’inin kadın, 781 kişinin ise erkek olduğunu belirterek bu kapsamda 25 milyon 186 bin TL’lik toplam harcama yapıldığını dile getirdi. 
    Yalçın ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında imzalanan eğitim programı kapsamında Genç Çiftçi programı içinde de 811 vatandaşın eğitimden geçtiğini söyledi. 
    MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ
    Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Yalçın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Bolu’da artı istihdam olarak kamu ve özel sektör toplamının 7 bin 583 olduğunu ifade etti. Bolu’nun bu konuda Türkiye ortalamasını geçerek yaklaşık % 13’lük bir artı istihdam sağlandığı da toplantıda belirtildi. 
    Toplantıda açıklamaların ardından gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. 
    Toplantıda ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanı Aydın Alabaş tarafından 2018 yılında başlatılacak olan İstihdam Seferberliği paketi hakkında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerine bilgiler verildi. 

    Anahtar Kelimeler: 2018, Yılı, İl, İstihdam, Mesleki

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Zeytin Dalı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR EROZYON OLURSA!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ FARKLI DEVRE İKİ FARKLI BOLUSPOR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Günümüzün Mesleği “Trolcülük”
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR LİSELER BASKETBOL MAÇLARI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit SONUÇ BU DEĞİL
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TREN YOLCULUĞU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Gazeteci İlhami Çetin”CNN”de…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ANLAMAYINCA DÖVDÜLER!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ATATÜRK’ÜN BOZKURT TUTKUSU
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Başkan Yılmaz “2019’da Balkon Konuşması Yapacağım”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109