Haber: Semih Baykal

İl Özel İdaresi Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcıları Mustafa Özsoy ve Hakkı Loğoğlu, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Arman, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Toplantı açılışı öncesi, geçtiğimiz günler bölücü terör örgütüyle mücadelede şehit olan İlhan Sezer ve tüm şehitlerimiz için derin üzüntü duyduğunu kaydeden Vali Baruş, “Milletimizin yaklaşık bin yıldır vatanımızı bölmeye çalışan, milletimize birbirine düşürme amacında olan hainlere karşı mücadele devam ediyor. 16 Ekim 2017 tarihinde Bolu Komando Tugayı’nın Hakkari Çukurca’daki operasyonları sırasında Gerede ilçemize bağlı Nuhören köyünden İlhan Sezer kardeşimiz şehit oldu. Bu mücadelemiz bin yıldır olduğu gibi azimle devam edecek, bundan hiçbir şüphemiz yok. Şehitlerimizin haberlerinin gelmesi bizleri tabi ki üzüntüye sevk ediyor ama bizler çalışmalarımızla milletimiz için, memleketimiz için, onların emanetini en iyi şekilde devam ettirme gayreti içinde olacağız. Bu vesile ile aziz şehidimiz İlhan Sezer kardeşimizin ve tüm şehitlerimizin manevi hatırası huzurunda sizleri 1 dakikalık saygı duruşuna ve Fatiha okumaya davet ediyorum” dedi.

Vali Baruş’un konuşmasının ardından tüm Koordinasyon Kurulu üyeleri 1 dakikalık Saygı Duruşunda bulundu.

2017 YILININ SON KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

1 Ocak – 19 Ekim 2017 dönemi itibari ile Bolu İl genelinde 126'sı Bölge Müdürlükleri, 10'u Üniversite, 3'ü Cumhuriyet Başsavcılığı, 19'u İl Özel İdaresi, 96’sı İl Müdürlükleri, 190’ı Kaymakamlıklar (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) ve 139'u Belediyelere ait olmak üzere toplam 583 proje üzerinde çalışılmakta olduğunu belirten Vali Baruş, söz konusu projelerin bedelleri toplamı 2 Milyar 951 Milyon TL., 2017 yılı ödenekleri 323 Milyon 229 bin TL. olup, bu tarih itibari ile ödeneklerin harcaması 194 Milyon 672 Bin TL. olarak gerçekleştirildiğini ve bunun da parasal gerçekleşme olarak % 60’a tekabül etmekte olduğunu belirtti.

Ödeneklerin dağılımı hakkında da bilgiler veren Vali Baruş, “Bu ödeneklerin % 19’u Ulaştırma, % 25’i Eğitim, % 21’i Diğer Kamu Hizmetleri, % 10’u Tarım, % 6’sı Enerji, % 2’si Turizm, % 7’si İnşaat, % 5’i Orman, % 1’i Spor, % 4’ü Sağlık sektörüne aittir. Belediyelerin yatırımları, proje bedelleri toplamı 252 Milyon 53 Bin TL., 2017 yılı ödenekleri 38 Milyon 212 Bin TL., ödeneklerin harcaması ise 25 Milyon 975 Bin TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu da % 68 parasal gerçekleşmeye işaret etmektedir” dedi.

VALİ BARUŞ KATILIMCILARI BİLGİLENDİRDİ

Vali Baruş, 583 projeden, 48’inin proje aşamasında, 9’unun yaklaşık maliyetinin araştırma aşamasında, 33’ünün ihale safhasında, 12’sinin ihalesinin yapıldığını ifade ederek, 327 projenin halen devam ettiğini ve projelerden 154’ünün tamamlandığını ifade etti.

Hangi sektörde ne kadar proje yapıldığını da açıklayan Vali Baruş, ”Eğitim alanında 36, enerji alnında 32, inşaat 6, madencilik 1, orman 7, sağlık 34, spor 7, tarım 33, turizm 40, ulaştırma 98, diğer kamu hizmetleri alanında 289 proje yürütülmüştür” diye konuştu.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının devamında ilimizde devam eden önemli yatırımlar hakkında bilgiler veren Vali Baruş, KÖYDES Projeler, Tekke Barajı’nın son durumu, Bolu Ovası Sulama Birliği şebekesi rehabilitasyonu, göletlerde son durum, yapımı devam eden Adalet Sarayı binasının son durumu, Gerede Ceza İnfaz kurumu projesi, 2 yeni yurt yapımı ve olimpik yüzme havuzu projesinin son durumu hakkında bilgiler verdi. Vali Baruş bu projeler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

KÖYDES PROJELERİ

KÖYDES projesi kapsamında, 2017 yılında Yüksek Planlama Kurulu kararı ile ilimize 19 milyon 184 bin 623 TL ödenek ayrılmıştı, bu ödenek çerçevesinde 87 adet içme suyu projesi, 33 adet atık su projesi, 95 adet köy yolları projesi olmak üzere toplamda 215 proje yürütülmektedir. Bu projelerin büyük bir kısmı tamamlanmış olup, bazı projeler halen devam etmektedir. Kısa zamanda projeleri tamamlamayı planlıyoruz. Bu projeler çerçevesinde 38 köy ile 64 mahallenin içme suyu, 130 kilometre civarında birinci kat ve ikinci kat asfalt kaplama, 10.5 kilometre, bitümlü sıcak kaplama, 50 bin m2 civarında parke taşı döşeme işi yapıldı. 33 adet kanalizasyon ve fosseptik tesisi, bir adet de menfez yapımı gerçekleştirilmiştir.

TEKKE BARAJI

İlimizde Gerede – Dörtdivan ilçelerinde yürütülmekte olan Tekke Barajı projesi çerçevesinde 86 milyon TL proje bedelli Tekke Barajı projesi için 2017 yılında 17 milyon 900 bin TL ödenek, ayrılmış olup geçmiş yıllarda 29 milyon 745 bin TL, 2017 yılında da 17 milyon 899 bin TL harcama yapılmıştır. Projede yaklaşık 13 kilometrelik Kartalkaya Kayak tesisi rölovasyon yolunun tüm imalatları tamamlanmıştır. İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirilmiş ödenek çerçevesinde derivasyon tüneli, beton kaplama imalatı, enjeksiyon işleri, gövde sıyırma, şekil verme, dolu savak kazıları kısımları tamamlandı. Projede fiziki gerçekleşme %54 seviyesindedir. Proje ile 5 bin 523 hektar alan sulanacak, Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde ayrıca içme suyu temin edilecektir.

BOLU OVASI SULAMA ŞEBEKESİ REHABİLİTASYONU

Bolu Seben Taşlıyayla Sulama projesi 16 Mart 2017 tarihinde ihalesi yapıldı. 11 Ağustos 2017 tarihinde yer teslimi yapıldı ve çalışmalara başlandı. Bu kapsamda da projenin gerçekleştirilmesi sürecinin başlaması münasebeti ile 2020 yılında bitiş yapılması planlanmıştır. Bolu Ovası Sulama Şebekesi rehabilitasyonu 120 milyon bedelli bir projedir. Bu kapsamda Bolu Ovasındaki sulamanın yer altına alınması ve su kaybının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Yatırım, Kalkınma Bakanlığına sunulmuş olup, yatırım programına alınarak ihale işlemine başlanacaktır.

GÖLETLERDE SON DURUM

Yine DSİ Bölge Müdürlüğünce devam ettirilen, Bolu Kıbrıscık Alanhimmetler Göleti ve sulamasında %95 fiziki gerçekleşme, Bolu Göynük Gökçesaray Göletinde %99 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, işin teslim alma çalışmaları yürütülmektedir. İnşallah sulama amaçlı bu göletimizin de devredilmesi ile Göynük’teki tarım alanlarının sulanması gerçekleştirilecek ve bu çerçevede de köylülerimiz alternatif ürünleri yetiştirmeye de olanak bulacaktır. Bolu Göynük Hasanlar göleti 411 hektarlık alanı, Dedeler Göleti 246 hektarlık alanı sulayacak su hacmini sağlamak üzere planlamış olup, yapım ihalesi 27 Temmuz 2017 tarihinde çıkıldı ve mali kontrol devam etmektedir. Bolu Göynük Kaşıkçışeyhler, Yeniceşeyhler ve Değirmenözü göletleri planlama çalışmaları 19 Ağustos 2016 tarihinde başlandı. Planlama çalışmalarının 12 Kasım’da tamamlanması planlanıyor ondan sonra proje çalışmalarına başlanacak. Bu göletlerin yapılmasıyla da Kaşıkçışeyler göletinden 320 hektar, Yeniceşeyhler göletinden 180 hektar, Değirmenözü göletinden 70 hektarlık alanı sulayacak suyun depolanması sağlanacaktır. Bolu Göynük İbrahimözü, Ömerler, Yeşilköy ve Sultanköy göletleri de proje çalışmalarının başlaması da planlanmaktadır. Bu göletlerden de önemli miktarda tarım alanının sulanması sağlanacak, böylece tarımsal bakımdan toprakları elverişli olan Göynük İlçemizde tarımsal üretimin ciddi anlamda artış gösterecek ve köylülerimizin geçim kaynaklarını temin ederek şehirlere göç etmesinin de önüne geçilecektir.

ADALET BİNASI

İlimizde devam eden önemli yatırımlardan birisi de Adalet Sarayı binası. 48 milyon proje bedelli iş için 2017 yılında 13 Milyon 750 bin TL ödenek ayrılmış olup, bugüne kadar 26 milyon 624 bin TL harcama yapılmıştır. Betonarme kısmı, kaba inşaat ve tüm sıva işleri bitmiş, binanın tesviye betonlarının %75’i tamamlanmış olup, dış cephe kaplama devam ediyor. Projede devam eden inşaat çalışmaları çerçevesinde %70 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu yatırımı da 2018 yılının bahar aylarında bitirilmesi planlanmış olup ilimizde adliyenin sıkıntı çektiği yerleşim problemi konusuna çözüm getirilmiş olacaktır.

GEREDE CEZA İNFAZ KURUMU

İlimizde yeni ihalesi yapılan önemli bir proje var. Gerede Ceza İnfaz Kurumu. Gerede İlçesi Demirciler mevkiinde 244 dönüm alanda yaklaşık bir adet 602 kişilik ceza infaz kurumu ve bir adet de 480 kişilik açık ceza infaz kurumu yapılması planlandı. Projenin ihalesi 25 Temmuz 2017’de yapıldı. 18 Ağustos’ta yer teslimi yapılarak 5 Eylül’de de sözleşmesi imzalandı ve proje başladı.

İKİ ADET YURT YAPIMI PLANLANDI

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bolu İl Müdürlüğü tarafından iki adet yurt yapımı planlandı. Biri merkezde 750 öğrenci kapasiteli. Onun için 5 milyon TL ödenek ayrıldı. Proje aşamasındadır. Gerede İlçemizde de 300 kişilik bir öğrenci yurdu yapımı planlanmış olup 2017 yılında 4 milyon TL ödenek ayrıldı bu iş de proje aşamasında. İnşallah 2018 yılında bunların ihaleleri gerçekleştirilerek yapımına başlanacak.

OLİMPİK YÜZME HAVUZU PROJESİ

Karaçayır Olimpik Yüzme havuzu projesi var. 20 milyon 100 bin TL proje bedelli işin şu an %45 fiziki gerçekleşmesi sağlanmış durumda. İnşaatı devam ediyor. 2018 yılında tamamlanması planlanıyor.

Vali Baruş’un konuşmasının ardından toplantıda Bölge Müdürleri ve İl Müdürleri kendi kurumları ile ilgili Bolu’da yapımı devam eden yatırım ve projeler hakkında bilgiler verdiler ve kurumları ile ilgili sorulan soruları cevaplandırdılar.