Haber: Semih BAYKAL

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor. İlimiz merkezinde B.E.’nin (33),Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan üst aramasında satışa hazır halde 8 fişek, toplam 8,19 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

B.E., gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.