İl Milli Eğitimden promosyon atağı

Baskılara dayanamayan Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü yıl başında Yapı Kredi Bankasıyla yaptığı maaş promosyon ihalesini tek taraflı feshetti. Konuya ilişkin kurumun resmi internet sitesinden duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, “Ülke genelinde ekonomik şartlarda oluşan öngörülemeyen değişim sonucu ortaya çıkan yeni şartlar muvacehesinde çalışanlarımızın almış olduğu promosyon ödemesi ile ilgili müdürlüğümüzce yeni ihalenin, 17.01.2023 tarihinde yapılması kararı alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

17 Ekim’de yapılması planlanan ihalenin sonrası 15 Kasım maaşlarıyla birlikte yeni belirlenecek promosyon ücretlerinin ödenmesi bekleniyor.