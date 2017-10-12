

HABER: ESRA ÖZTÜRK

Bu vesileyle düzenlenen veda yemeğine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa ALİŞARLI, Rektör Yardımcıları Vahdettin ÇİFTÇİ ve Erol AYAZ, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf CENGİZ, Ziraat mühendisleri Odası Başkanı Niyazi KALFA, Veteriner Hekimler Odası Başkanı M. Bahadır ÖZTÜRK, Bolu İli Resmi Kurum Müdürleri, Kartalkaya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Sevda Derneği, Şube ve İlçe Müdürleriyle kurum çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan ŞEN yaptığı açılış konuşmasında İl Müdürüne yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken yeni görevinde başarılarının devamını diledi.

İsmail TAŞ, Bolu halkımıza en iyi hizmeti sunmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, “veda gecesini tertipleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Olgun YAZAR, yazdığı esprili şiirle İl Müdürü ve yaptığı hizmetleri dile getirirken, katılımcıları hem güldürdü hem de düşündürdü.

Antalya’da başka bir programda olduğu için geceye katılamayan İl Müdür Vekili Fahri TETİK ise mesajında; “Bolu tarımına yaptığı hizmetlerle taraflı tarafsız her kesimin takdirini toplayan İl Müdürümüz İsmail TAŞ, Ankara’ya atanmıştır. Kendisine üstün gayret, özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yeni görev yerinde ve tüm hayatı boyunca üstün başarılarının devamını dilerim” dedi.

Gecede yaptığı hizmetlerden dolayı İsmail TAŞ’a İl Müdürlüğü ve dernekler tarafından plaket ve hediyeler takdim edildi. Sohbetler ve müzik eşliğinde devam eden gece çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.