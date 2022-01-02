İl Müftülüğü ikramda bulundu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Türkiye genelinde tüm camilerde "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" sabah namazı buluşması, Bolu Yıldırım Beyazıt Camii’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Namazdan önce cami görevlilerinin okuduğu Fetih Suresi ile başlayan program sabah namazının kılınması ile devam etti.

Yapılan tesbihat, tekbir, salavat, ilahi ve kasidelerden sonra Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu bir dua yaptı. Duanın ardından İl Müfütüsü Tahiroğlu yaptığı konuşmada "Kıymetli Müslümanlar! Camiler kardeşliğimizi perçinleyen, kuvvetlendiren ve bizi bir araya getiren en önemli mekânlardır. Sizler davete icabet ettiniz. 2022 yılını camide karşıladınız. Hep birlikte Rabbimize dua ettik. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Size ve tüm sevdiklerinize sağlıklı ve hayırlı günler dilerim. Yeni yılımız, tüm insanlığa hayırlara vesile olsun." dedi.

Bolu halkı tarafından yoğun bir ilgi gören program sonunda cami çıkışında İl Müftülüğü tarafından tüm cemaate ikramda bulunuldu.