İl Müftülüğünden fidan dikimi

Haber: Aysun Beykoz

2019 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bolu İl Müftüsü Orhan Genç geçtiğimiz Pazar günü ilimiz Merkez ilçesi Çıkınlar Mahallesi Kuba Camii'nde kılınan sabah namazından sonra fidan dikti. Müftü Yardımcısı Eyüp Orhan'ın da hazır bulunduğu programda konuşan İl Müftüsü Genç, "Bugün Yurdumuzdaki bütün camilerimizde olduğu gibi Bolu'muzda da din görevlilerimiz öncülüğünde cemaatimizle beraber fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bolu’da camilerimizin bahçelerine ve müsait olan yerlere bu gün yüzlerce fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milyonlarca ağaç dikmiş olacağız. Sizlere de bize varmış olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi. ‘Hayırlı olsun’ diyerek ilk fidanı toprakla buluşturan Müftü Genç’e cami cemaati memnuniyetlerini belirterek teşekkür ettiler ve bu gibi etkinliklerin artarak devam etmesini istediler.