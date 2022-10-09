İl Müftüsüne sürpriz ziyaret

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ)’nde eğitim gören öğrenciler "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle Bolu İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nu ziyaret etti. Tepecik Mahallesi Kantar Camii Kız Kur'an Kursu Öğreticisi Yasemin Karar rehberliğinde Müftü Tahiroğlu’nu ziyaret eden öğrenciler, Tahiroğlu ve tüm din görevlilerinin "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nı tebrik etti.

Öğrencilerle bir araya gelen Müftü Tahiroğlu, "Gençlik bir ulusun umudu ve geleceğidir. Sizler ne kadar çok okuyup çalışırsanız o kadar donanımlı olursunuz ve kendinize güveniniz o derece yüksek olur. Elinizde fırsat varken çok çalışın ve kendinizi geliştirin. Sizleri takdir ediyorum. Gözlerinizdeki parıltı ve bu heyecanınız hep devam etsin. Sizlerle gurur duydum. Bundan sonraki hayatınızda sağlıklı ve başarılı günler dilerim." dedi.

Bolu İl Müftülüğünün her zaman yanlarında olduklarını bildiklerini ifade eden öğrenciler, Müftü Tahiroğlu ve Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti. Programın sonundan Tahiroğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.