İl Özel İdare seferber oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Merkeze bağlı Yuva köyündeki çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 112 kişinin zehirlenmesinin ardından İl Özel İdaresi de devreye girdi. İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, sadece zehirlenmeden kaynaklı olarak köylerdeki su depolarının temizlenme işlemlerinin başlatılmadığını belirterek; “köylerimizdeki su depolarının temizlenmesi konusu bizim için rutin bir olay. Köy muhtarlarının talep etmesi halinde kendilerine klorlama cihazı temin ediyoruz. Zehirlenme olduğu diye bu işi yapmıyoruz. Bu bizim asli görevlerimizden biridir” dedi.

Öncelik olarak Yuva köyüne sınır komşu olan Çatakören, Alıçören, Çanakçılar, Sazakşeyhler, Tarakçı ve Sazakkınık köylerindeki su depoları temizlenerek, klorlama çalışmaları yapıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Bolu’da 487 köy bulunduğunu ve her daim su depolarının temizleme çalışmalarının yapıldığını açıkladı. Depolara giden su boru hatlarını da yenilediklerini belirten Yüceer, “Yuva köyünde meydana gelen zehirlenme olayı bizi de derinden üzmüştür. Başta çocuklarımız olmak üzere yetişkin vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. İl Özel İdare olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Zehirlenen vatandaşların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum” açıklamasında bulundu.