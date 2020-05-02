İl Özel İdare taşınmaz mal zengini

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Hazırlanan 2020-2024 yılları arası stratejik plana göre Bolu İl Özel İdaresinin taşınmaz malları arasında göze çarpan taşınmak mallar şunlar oldu. 50 ilkokul, 47 kamu konutu, 69 arsa, 11 tarla, 69 yol, 21 sulama olmak üzere toplamda 313 taşınmaz mala sahip olurken, bu malların toplam 614.307, 12 metrekare oldu.

Bolu İl Özel İdaresi taşınmazlarına ait cetvel

Taşınmazın Cinsi Tapu Adedi Yüzölçümü

Hizmet Binaları 9 39.179,47 m²

İdari Binalar 5 16.934,07 m²

İlköğretim Okulları 50 182.154,57 m²

Ortaöğretim Okulları 6 20.125,00 m²

Mesleki Eğitim Merkezleri (Çıraklık)1 1.710,00 m²

Sağlık Ocakları 1 575,00 m²

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri 1 26.315,00 m²

Yurt ve Pansiyonlar 1 572,00 m²

Kreş ve Gündüz Bakımevleri 1 2.147,00 m²

Halk Eğitim Merkezleri 1 344,48 m²

Spor Salonları 1 2 01,00 m²

Oteller 2 1.731,42 m²

İçme ve Kaplıca Tesisleri 1 21.700,00 m²

Dinlenme Tesisleri 3 27.518,00 m²

Kamu Konutları 47 55.696,00 m²

Alışveriş ve İş Merkezleri 1 1.272,00 m²

Dükkan ve İşyerleri 3 23.045,85 m²

İbadet Amaçlı Yapılar 1 1.383,00 m²

Fabrikalar 1 416,00 m²

Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler 1 380,00 m²

Arsalar 69 101.821,22 m²

Tarla 11 39.139,24 m²

Bağ Bahçe 5 3141,06 m²

Enerji Nakil Hattı 1 436,90 m²

Yollar 69 35.763,84 m²

Sulama Kanalı 21 7.905,00 m²

TOPLAM313 614.307,12 m2