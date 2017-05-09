Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizin en çok ilgi gören mesire alanlarının başında gelen At Yaylası, çevre düşmanı vatandaşlar tarafından adeta katledildi. Piknik yapmak için bölgeye gelen vatandaşlar çöplerini yol kenarlarına ve ormanlık alanların içersine bırakınca, mesire alanı da çöplük yuvası haline dönüştü.

İl Özel İdare Müdürlüğü yetkilileri, bu durumu ortadan kaldırmak için temizlik çalışması başlattı. At Yaylasına çok sayıda temizlik işinde çalışan kadın işçiler sevk edildi. Personel, duyarsız vatandaşların tarafından bırakılan poşetler dolusu çöpü alandan toplayarak, Bolu Belediyesi Çöplüğüne götürüp bıraktılar. İl Özel İdare Müdürlüğünün yapmış olduğu bu örnek davranış çevreci vatandaşlar tarafından takdir edildi. Yetkililer, At Yaylasına gelen ve burada piknik yapan vatandaşları da uyararak, çevremizi temiz tutalım , atıklarımızı doğaya bırakmayalım açıklamasında bulundular.