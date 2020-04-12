İl Özel İdaresi 250 bin adet maske dağıtacak

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Özel İdaresi, Bolu merkez ve ilçelerin köylerinde yaşayan vatandaşlara dağıtılmak üzere 250 bin adet maske hazırlatıyor. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ücretsiz maske dağıtımına bir destek de Bolu İl Özel İdaresinden geldi. İl Özel İdaresince hazırlattırılan 250 bin adet maske, Bolu genelindeki köylerde yaşayan vatandaşlara ulaştırılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, "Korona virüs salgınına karşı ülkemizin ortaya koyduğu dayanışma ve kenetlenme tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Bu süreçte gerek devlet büyüklerimiz, gerekse kurumlarımız, kuruluşlarımız ve hayırsever vatandaşlarımız üzerine düşeni yapıyor. Covid-19 Bilim Kurulu üyelerimizin önerisi olan ‘Evde Kalmak’ esas olmakla birlikte, sokağa çıkma yasağı bulunmayan 20-65 yaş arası vatandaşlarımızın mecburi sokağa çıkarken kullanmaları için devletimizin eczaneler ve e-PTT aracılığı ile ücretsiz maske dağıtımı devam ederken, bizde ilimizde İl Özel İdaresi bütçesi ile köylerimize 250 bin adet maske dağıtımı yapacağız. Bizim halkımızdan isteğimiz öncelikle evde kalarak, en kısa sürede bu sıkıntıları ülke olarak hep birlikte aşmak olmalıdır. Bu konuda desteklerini esirgemeyen başta Bolu Valimiz Ahmet Ümit olmak üzere, AK Parti İl Başkanımız Nurettin Doğanay’a, Merkez İlçe Başkanımız Kazım Konak ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günleri de ortaya koyduğumuz bu dayanışmayla birlikte aşacağız” diye konuştu.