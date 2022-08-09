İl Özel İdaresi Eridi!

Haber: Süleyman Kurt

Bolu İl Özel İdaresi’ne 2022 yılı için başlangıçta 115 milyon 800 bin lira bütçe verildi. Özel İdare tarafından yapılan hesaplamaların ardından, artan maliyetler sebebiyle verilen ödenek enflasyon karşısında eridi.

Eriyen paraya ek olarak 11 milyon lira ek ödenek daha geldi. Hal böyle olunca Bolu İl Özel İdaresi’nin 115 milyon 800 bin lira ile köylere yatırım yapması beklenirken, mevcut işlerini de yerine getiremedi.

Haziran ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, maliye bakanlığının teklif ile genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenmesi kararı alınmıştı.

SESLENİŞ YANIT BULMADI!

Bolu İl Genel Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) üyeleri AK Parti Bolu Milletvekillerine seslenerek TBMM’ye kabul edilen ödenekten Bolu’nun da payını alması için devreye girmelerini istedi. Kararın ne olacağını bilmeyen AK Partili üyelerden, seslenişleri yanıt bulmadı.

2022 YILI TOPLAM BÜTÇESİ 253 MİLYON 880 BİN LİRA

Son olarak bazı gider artışlarını karşılamak üzere 46 milyon 250 bin lira daha plan bütçe komisyonundan geçti ve özel idare bütçesi toplamda 173 milyon 50 bin lira olarak kayıtlara eklendi. KÖYDES’den 65 milyon 830 bin lira ve İçişleri Bakanlığı’ndan gelen 15 milyon lira eklenince Özel İdare’nin 2022 yılı toplam bütçesi 253 milyon 880 bin lira oldu. Daha evvel istenen 30 milyon liralık borçlanmanın ise, geleceği Meclis Başkanı Yüceer tarafından açıklandı.