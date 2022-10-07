İl Özel İdaresi’nden Yunus Emre Türbesi’ne 50 bin TL ödenek

.Haber: Süleyman Kurt

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Eyüp Beşli’nin İl Genel Meclisi Ekim ayı ikinci toplantısında gündeme getirdiği yaşlı bakımevi ve aşçılık okulu için henüz adım atılamamış olsa da Yunus Emre Türbesi için Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan karar çıktı.

50 BİN TL ÖDENEK

Karara göre, Mengen ilçesi Hayranlar köyü Yunuslar mahallesinde bulunan Yunus Emre Türbesi’nin bakım ve onarımı için 50 bin TL ödeneğin Eyüp Beşli, Alaattin Karadoğan, Hüseyin Özçelik, Şahin Serin ve Ümit Doğangün’ün imzaları ile Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne aktarılmasına karar verildi.

YAŞLI BAKIMEVİ VE AŞÇILIK OKULU

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun çalışmalarının pek çoğundan sonuç alınamadığını ifade eden Beşli, Yunus Emre Türbesi için atılan adımın yaşlı bakımevi ve aşçılık okulu için de atılması gerektiğini ifade etti.

CHP İl Genel Meclisi Üyesi Eyüp Beşli, yaşlı nüfusun yüksek olduğu Mengen’de yaşlı bakım evine ihtiyaç olduğunu ifade etmişti. Öte yandan 30 yıl atıl vaziyette duran otel projesinin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Beşli, bu projenin Mengen’deki aşçılık öğrencilerine rahat bir nefes aldıracağını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyeleri tarafından sıklıkla gündeme getirilen eksikliklerin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar ise yaşlı bakımevi ve aşçılık okulu için verilen önergelerin bir an önce sonuçlanmasını istiyor.