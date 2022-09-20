Haber: Süleyman Kurt
Sosyal medya hesaplarından paylaştığı gönderiyle yeniliği vatandaşlara duyuran Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü WhatsApp Çözüm Hattı Devrede… İlettiğiniz her türlü görüş, öneri ve taleplerinizin Sağlık Müdürlüğü yönetim ekibi tarafından değerlendirileceği çözüm hattımızla yanınızdayız” ifadelerini kullandı.
WHATSAPP ÇÖZÜM HATTI
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne her türlü görüş, öneri, talep ve şikayetlerinizi 0549 695 14 00 numaralı WhatsApp Çözüm Hattı’na iletebilirsiniz.