İl Sağlık Müdürlüğü WhatsApp çözüm hattı

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların her türlü görüş, öneri ve taleplerini müdürlüğe iletebilmesi için WhatsApp Çözüm Hattı’nı kullanıma açtı.