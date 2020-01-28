İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama

Haber: Volkan Yılmaz

Henüz 8 aylık evli ve 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan Güler Kılıç (24) isimli kadın, 3 gün önce başlayan ağrıları nedeniyle tedavi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'ne geldi. Genç kadına, muayenenin ardından böbrek taşı döküyor olabileceği gerekçesiyle serum takıldıktan sonra üroloji servisine gitmesi söylendi. Hafta sonu olması nedeniyle üroloji servisine gidemeyen Güler Kılıç, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Doktor tarafından muayene edilen Kılıç, aynı teşhisle yeniden evine gönderildi. Ağrılar içinde evine giden genç kadının kanamasının başladığını gören eşi Mehmet Resul Kılıç (24), eşini aynı hastanenin acil servisine götürdü. Güler Kılıç'ın yapılan muayenesinde 5 aylık ikiz bebeklerinin anne karnında hayatlarını kaybettiği belirlendi. Büyük üzüntü yaşayan ve sinir krizleri geçiren baba Mehmet Kılıç'ın tepkisi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kılıç ailesi, hastane yönetimi ve doktordan şikayetçi oldu.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada “27.01.2020 tarihinde ilimizde bazı basın yayın organlarında yayınlanan “Bolu’da Anne Karnındaki Ölen İkizlerle İlgili Doktor İhmali İddiası” haberi ile ilgili Sağlık Müdürlüğümüzce basınımıza açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Maalesef 21 haftalık ikiz bebekleri kaybetmiş bulunmaktayız. Değerli ailemizin üzüntülerini paylaşıyoruz. Bununla beraber ilgili haber metninde adı geçen hastamızın yakınlarının, hastanın muayenesi sırasında doktorun hastaneyi terk ettiği iddiası doğru değildir. Sağlık Müdürlüğü olarak yaptığımız araştırmayla aldığımız ilk bilgilere göre; Hastamız, gebeliğinin başından itibaren hem aile hekimliği hem de devlet hastanemiz tarafından yakinen takip edilmiştir. Hasta, hastanemiz aciline başvurmuş, gerekli tetkikler doktor kontrolünde yapılmıştır. Bu tetkiklerde olağan dışı bir durum tespit edilmediği anlaşılmıştır. Olay vuku bulduğunda hastamız, farklı bir şikâyet ile hastaneye başvurmuş, nöbetçi kadın doğum uzmanımız tarafından tetkik edilmiş ve gerekli muayene yapılmıştır.

Bebeklerin anne karnında kalp seslerinin alınamaması üzerine hasta yakınlarının, gündüz muayene oldukları diğer acil doktorunun odasına ağır sözler ve hiddetle yürüdükleri, bunun üzerine olayda adı geçen hekim ve tıbbi sekreterin hastane güvenliği tarafından güvenlik sebebi ile poliklinikten çıkarıldığı anlaşılmıştır. Aynı anda adı geçen hastamız, acilde kadın doğum uzmanının kontrolünde muayene ve tetkiki bir başka odada aksamadan devam etmiştir. Bununla beraber konu ile ilgili Sağlık Bakanlığımızca gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır. Süreç ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.