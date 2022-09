İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan çocuklara ders

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 3.Motorlu Trafik Tim Komutanlığı tarafından Kuran kursu öğrencilerine ve eğitici personele trafik eğitimi verildi.

Kuran Kursunda eğitim gören öğrencilere yönelik "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" semineri veren yetkililer, Trafik Eğitim Semineri kapsamında kursiyerlere yönelik, "Yaya Geçidinin Kullanımı, Trafikte Görünür Olma, Trafik Işıklarının Kullanımı, Karayolunda Güvenli Bisiklet ve Scooter Kullanımı, Öğrenci Servislerinde Davranış Şekilleri ve Emniyet Kemeri Kullanımı” konularını da aktardı.

Bolu İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, eğitim sonrasında öğrencilere, boyama kitabı ve bilim dergisi hediye ederek sorularını da yanıtlamayı ihmal etmedi.

Ayrıca İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı, yaptığı açıklamada: “Bolu İl Jandarma Komutanlığınca trafik hizmetlerini yürüten personel tarafından Trafik eğitimleri en etkin biçimde yürütülmeye devam edilmekte olup, “Trafik Güvenliği Eylem Planı” kapsamında ilimizde can kayıplarını ve yaralanmalarını en aza indirmek için her türlü tedbirler alınarak, personelin gayretli çalışmaları sürmektedir. Bu kapsamda her türlü denetim ve bilgilendirme faaliyetleri arttırılarak yapılmaya devam edilecektir” ifadelerine yer verdi.