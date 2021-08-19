İlaçlama ekibi iş başında

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi İlaçlama Birimi ekiplerince güvercin pisliği, sivri sinek, haşere ve kemirgen tehlikesine karşı ilaçlama aracıyla başta İzzet Baysal Caddesi olmak üzere, mahalle ve sokak aralarında, ilaçlama yaptı. Bu arada Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi tarafından halk sağlığına yönelik yürütülen “Güvercin pisliği, sivri sinek, haşere ve kemirgen ile mücadele” çalışmaları kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi ilaçlama ekibi, başta İzzet Baysal Caddesi olmak üzere, 43 mahallede 4 tur şeklinde yapılacak ilaçlama çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yaz aylarında Güvercin pisliği, sivrisinek, kemirgen ve haşerelerden kaynaklı sıkıntı yaşanmayacak.