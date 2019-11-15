“İlaçlarımı bari geri verin”

Haber: C. Kutay Aykan

İran eski Dışişleri Bakanı olan Cafer Behbehani’nin oğlu olan ve İran Deniz Kuvvetlerinde Albay rütbesindeyken Şıh mezhebine ve İran rejimine karşı geldiği için İran devleti yetkilileri tarafından hakkında idam kararı verildi. Bunu öğrenen 2 çocuk babası Ali Safari Behbehani, 7 yıl önce kaçak yollardan İstanbul’a, sonra da Sakarya yerleşti. Sakarya’da İran ve Kürt kökenli kişiler tarafından darp edilen Behbehani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle 3 yıl önce Bolu’ya getirilerek, burada ikameti sağlandı.

Ne var ki Behbehani’yi Bolu’da beklenmedik olaylar bekliyordu. Talihsiz İran uyruklu vatandaş başından geçenleri şöyle anlattı; “İran devleti hakkımda idam kararı verdi. Bende ülkemden kaçmak zorunda kaldım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Türkiye ye sığındım. 3 yıldır Bolu’da yaşıyorum. Burada Afgan uyruklu bir kişiyle tanıştım ve onun evine yerleştim. Sonra eve yine Afgan uyruklu bir karı-koca da yerleşti. Bir gün odama giren karı-koca 800 TL ile 50 dolarımı ve kredi kartlarımı çaldılar. Bolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Recep Tayyip Erdoğan’ın ellerinden öperim. Bana çok iyiliği dokundu. Ev sahibi olan Muhammed Ahmedi’de eşyalarıma ve çok pahalı olan kanser ilaçlarıma el koydu”

HER ŞEY BİR YANA İLAÇLARIMI İSTİYORUM

Ev sahibi olan Afgan uyruklu Muhammed Ahmedi’den de davacı ve şikayetçi olduğunu dile getiren Behbehani; “Ev sahibinden rica ediyorum. Ben akciğer kanseriyim, şeker ve yüksek tansiyon hastasıyım. Param olmadığı için kanser ilaçlarımı alamıyorum. Ev sahibine yalvarıyorum, ne olursunuz bana kanser ilaçlarımı versin. İlaçlarımı kullanamadığımdan dolayı zor durumdayım. Ev sahibiyle hiçbir sorunum ve kavgam olmadı. Bir bahane uydurarak hiçbir eşyamı vermeden beni sokağa attı. Tüm giysilerime ve mobilyalarımı da rehin aldı. Hem ev sahibinden hem de evde yaşayan Afgan uyruklu karı-kocadan davacı ve şikayetçiyim. Bu durumumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da biliyor. Ama, ben kanun yoluyla hakkımı aramak istiyorum” dedi.