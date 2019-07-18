İlayda Özen için kan bağışladılar

Haber: BMA

Ankara Hacettepe Hematoloji Bölümü’nde lösemi tedavisi gören Bolulu İlayda Özen’in sürekli olarak kan ihtiyacı olması Bolu kamuoyunu da harekete geçirdi. İlayda Özen için duyarsız kalmayan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Teşkilatı ve Bolu Ülkü Ocakları da geçtiğimiz gün bir araya gelerek Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu. Kan bağışı etkinliğine MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, yöneticiler ve çok sayıda partililer ile Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül ve çok sayıda Bolu Ülkü Ocakları yöneticisi ile ülkücü gençler katıldı.

Yapılan kan bağışı etkinliği ile alakalı açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Başaran, “Bütün Bolu halkını İlayda kardeşimiz için kan vermeye davet ediyoruz. İlayda kardeşimiz bir an önce sağlığına kavuşsun ve yüzünden gülücükler eksik olmasın” dedi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Akgül ise, Bolu Ülkü Ocakları olarak, İlayda kardeşimiz ve diğer hasta kardeşlerimiz için toplu olarak kan ve kök hücre bağışında bulunduk. Tüm vatandaşlarımızı da İlayda ve onun gibi umut bekleyen tüm hasta kardeşlerimiz için kan ve kök hücre bağışı yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca lösemi tedavisi devam eden Bolulu İlayda Özen’in sürekli olarak B Rh (+) trombosit kan ihtiyacı oluyor. Söz konusu ihtiyacın giderilmesi adına sık sık sosyal medya platformlarında kan bağışı çağrıları yapılıyor.