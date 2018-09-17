Haber: Aysun BEYKOZ

Gazetemizde yayınlanan ‘’Köylülerin Su Öfkesi’’ başlıklı haberde yer alan Çetikören Köyü Muhtarı Mahmut Koçak ve Cemaller Köyü Muhtarı İbrahim Yıldız’ın iddialarına, iddiaların hedefindeki isim Sayıştay Baş Denetçisi Lokman İlbilgi’den cevap geldi.

Sayıştay Baş Denetçisi Lokman İlbilgi, Haber merkezimizi telefonla arayarak iddialara cevap verdi. İlbilgi yaptığı açıklamada ‘’Hakkımda basında çıkan haberler kesinlikle bir iftiradır. Devletin önemli bir kurumunda namusumla, şerefimle görev yapmaktayım. Ben Dörtdivan Dülger Köyü’ndenim. Dülger Yaylası’na alınmak istenen suyun kaynağının bulunduğu mevkii, Dülger Köyü’ne aittir. Kullanılmayan dedikleri Dülger Yaylası da bu yıl Çetikören Köyü’ne 1500 TL’ye kiralanmıştır. Burada mağdur olan Dülger Köyü’dür. Kendi suyumuzu almak için uğraşıyoruz. Bunun için de Dülger Köyü Muhtarı tarafından Bolu Valiliği’ne dilekçe verilmiştir. Bu su için Kaymakamlığa ve Belediye’ye siyasi baskı yaptığım iddiası iftiradır’’ dedi.