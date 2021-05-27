İlçe adliyelerin 6 isim geliyor

Haber: Okay Özcan

Hakim Savcı Kurulu’nun yaz kararnamesi sonrasında sonrası 2582’si adli yargıda, 488’i de idari yargıda olmak üzere toplamda 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bolu Gerede ilçesinden 1 savcı 2 hakim başka illere giderken, 2 hakim 1 savcı ise Gerede’ye görevlendirildi. Yayımlanan Adli Yargı kararnamesi sonrası Gerede, Mudurnu ve Mengen Adliyelerinden giden ve gelen hakim ve savcılar şu şekilde sıralandı:

GELENLER

Sevda Aydın Nizip Cumhuriyet Savcılığı’ndan Gerede Cumhuriyet Savcılığı’na,

Mine Mimaroğlu Yılmaz Gaziantep Hakimliği’nden Mudurnu Hakimliği’ne,

Eda Aslıhan Çabuk Diyarbakır Hakimliği’nden Mengen Hakimliği’ne

Yalın Yalgı Nusaybin Hakimliği’nden Gerede Hakimliği’ne,

Semra Özdemir Elbistan Hakimliği’nden Gerede Hakimliği’ne,

Cem Yılmaz Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı’ndan Mudurnu Cumhuriyet Savcılığı’na,

GİDENLER

Gül Yazgan Yavuz Gerede Cumhuriyet Savcılığı’ndan Gaziosmanpaşa Hâkimliği’ne,

Abdullah Yavuz Gerede Hakimliği’nden Gaziosmanpaşa Hakimliği’ne,

Mehmet Akif Eroğlu Gerede Hakimliği’nden İstanbul Hakimliği’ne,

Yücel Uysal Göynük Cumhuriyet Savcılığı’ndan Kars Cumhuriyet Savcılığı’na,

Abdullah Özhölçek Mudurnu Hakimliği’nden Ereğli(Konya) Hakimliği’ne,

Mücahit Kaya Mudurnu Cumhuriyet Savcılığı’ndan Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı’na,

Şenol Canköse Mengen Hakimliği’nden Fatsa Hakimliği’ne,