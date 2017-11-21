Haber: Ceylan Beykoz

İl Genel Meclisinde bir yandan Kasım Ayı toplantıları devam ederken bir yandan da kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen kongre sonrası AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Ahmet Eker ve yönetim kurulu üyeleri İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ve meclis üyelerini ziyaret etti.

Kasım ayı boyunca gerçekleşen bütçe görüşmelerinde özverili bir şekilde çalışan meclis üyelerini tebrik eden Ahmet Eker, tüm İl Genel Meclis üyelerine teşekkür ederken, Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’de, Eker ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.