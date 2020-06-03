İlçe başkanından Göynük’e müjde

AK Parti Göynük İlçe Başkanı Mehmet Demiröz Kamuoyu ile Göynük İlçe Karayollarına yapılacak yeni yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı. Demiröz açıklamasında yatırımlara katkı verenlere teşekkür etti.

İlçe başkanından Göynük’e müjde

Haber: C. Kutay Aykan

Göynük İlçe Başkanı Demiröz, “Geçtiğimiz dönemde karayolları ağına aldırmış olduğumuz Karaardıç - Himmetoğlu arası asfalt çalışmasını geçen yıl yaptığımız bölümünün bu yıl ikinci kat atılması ve Himmetoğlu’ndan Sarıcakaya’ya kadarda devamının yapılması için bizlerden desteğini esirgemeyen İl Başkanım Nurettin Doganay, Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın ile İl Genel Meclis Üyemiz Mehmet Özkan’a şükranlarımı sunuyorum. Yolumuz 20 gün içinde karaardıç - Himmetoğlu arası ikinci kat Himmetoğlu - Sarıcakaya arası birinci kat  yapımına başlayacaktır. Tüm bölge halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bolu Milletvekili Arzu Aydın, “tüm ilçelerimiz ile birlikte şirin ilçemiz Göynük için yatırımlarımız devam ediyor. Bu yeni asfalt çalışmaları bölgeye önemli derecede katkı sağlayacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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