İlçe Ekonomisinin Belkemiği: Deri OSB

Haber: BMA

Dericiler Şehri olarak bilinen Gerede, Türkiye’nin deri üretim merkezi olma yolunda ilerliyor. Fabrikalarda ham deriler işlenerek ayakkabılık deri başta olmak üzere deri materyallerinin kullanıldığı tüm ürünler için üretim yapılıyor. Türkiye’nin tek Deri İhtisas Sanayi olan Gerede, ülkenin en önemli deri tedarik merkezi olarak da dikkat çekiyor. İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki 1 milyon 360 bin metrekare alan üzerine kurulan Deri Organize Sanayi Bölgesinde 11 fabrika faaliyete geçerken 50 fabrika da yapı ruhsatı alarak inşaat çalışmalarına başladı. İlçe merkezinde bulunan ve kötü kokuya neden olan tabakhanelerin yeni yerine taşınmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında evlerinde pencerelerini dahi açamayan vatandaşlar uzun yıllar sonra rahat nefes almaya başladı. Yerli ve milli teknolojinin kullanıldığı Deri Organize Sanayi bölgesinde ayakkabı derisinin yanı sıra üretilen farklı deri ürünleri de dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediliyor.

“BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİNDE GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ”

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, Deri İhtisas Sanayi’nin Türkiye’de Gerede’de tek olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Gerede Deri Organize Sanayi, ilçe ekonomisinin belkemiği ve lokomotifi. Gerede’de bulunan Deri İhtisas Sanayi olarak Türkiye’de tek. Şu an geldiğimiz nokta itibariyle burada 1 milyon 360 bin metrekarelik alanda yaklaşık 128 adet parsel var. 3 bin, 6 bin ve 9 bin metrekarelik parseller var. Burada yerli ve milli teknoloji kullanılıyor. Üretim ve kapasitemizi artırmak için çalışıyoruz. Yerli ve milli sanayimiz ile uluslararası alanda büyük baş hayvan derisinde gücümüzü göstereceğiz.”

Ayakkabı derisi üreten Efeler Deri işletme sahibi Necati Öztürk, 10 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, “Şu an ihracat yaptığımız ülke sayısını 30’a çıkarmak için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Gerede Deri Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakan Özyiğit, ise organize sanayinin 1 milyon 360 bin metrekare alanın üzerine konuşlandığını açıklayarak, “128 sanayi parselimiz mevcut. 50 fabrikamız yapı ruhsatını alarak inşaat çalışmalarına başladı. Fabrikalardan 11 tanesi faaliyete başladı. Mevcut alanımızda günlük 200 ton üretim kapasitesi var iken organize sanayi bölgesinde 600 ton ham deri işleme kapasitesine sahip olacak” şeklinde konuştu.