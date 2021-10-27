“İlçe halkım adına şükranlarımı sunarım”

Haber: Uğur Balaban

Gerede Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan Yeni Hükümet Konağı’nın yapımı devam ediyor. Devam eden çalışmalar kapsamında 1950’lerde yapılan mevcuttaki İtfaiye Müdürlüğüne ve Atölye Amirliğine yıllardır hizmet veren bina yıkıldı. Yıkılan binanın kalıntılarının temizlenmesi ile birlikte temel kısmındaki çalışmalar devam ediyor. Yeni Hükümet Konağı yapıldıktan sonra, vatandaşlar ulaşım, park ve trafik açısından rahatlama yaşayacaklar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Mevcut Hükümet Konağımız fay hattı üzerinde bulunuyor. 2019 Seçim projelerimiz arasında yer alan Yeni Hükümet Konağı’nın yapılacağını hemşerilerimize vaat etmiştik. Diğer projelerimiz gibi bu projemizde hayata geçiyor. Bütün projelerimizde olduğu gibi bu binanın yatırım programına aldırılmasında ve ihaleye çıkartılmasında büyük emekleri bulunan Bolu Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü’ye ve Sayın Arzu Aydın’a şahsım ve ilçe halkım adına şükranlarımı sunarım. Yeni Hükümet Konağı projemiz ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun’’ dedi.

Şu anda; Gerede Belediyesi’ne bağlı Atölye ve İtfaiye Müdürlüğü kendi binaları yapılana kadar geçici olarak Eski Karayollarında bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü binasında hizmet vermeye devam edecek. Kaymakamlık ve bağlı müdürlüklerin yer alacağı Hükümet Konağı; Gerede Belediyesi’nin tahsis ettiği yaklaşık 5000 M2’lik bir alana inşa ediliyor.