İlçe ilçe seçim sonuçları

Haber: Gönül Olutürk

İlimize bağlı ilçelerimizde Mahalli İdareler Seçimleri heyecanı yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu’nun(YSK)’nın seçim yasaklarını saat 19.15’ten itibaren kaldırmasının ardından sonuçlar gazetemize ulaşmaya başladı. Saat 21.00 itibariyle gazetemize ulaşan seçim sonuçlara göre ilimiz ilçelerinde Belediye Başkanlıkları tablosunda büyük değişiklikler yaşandı. Aldığımız sonuçlara göre Göynük ve Mudurnu’da Milliyetçi Hareket Partisi(MHP); Kıbrıscık ve Mengen’de Cumhuriyet Halk Partisi(CHP); Seben, Yeniçağa ve Gerede’de AK Parti zafere ulaşırken Dörtdivan ilçesinde ise Bağımsız Aday Hamza Efe Belediye Başkanlığını kazandı.

İşte partilerin adayları, oy oranları ve sayıları:

Göynük – MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Çankaya %45,42 1052 oy

Gerede – AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar %47,93 6202 oy

Mudurnu – MHP Belediye Başkan Adayı Necdet Türker %39,78 1215 oy

Mengen – CHP Belediye Başkan Adayı Turhan Bulut %45,63 1112 oy

Dörtdivan – Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hamza Efe 1058 oy

Yeniçağa – AK Parti Belediye Başkan Adayı Recayi Çağlar %67,78 1927 oy

Kıbrıscık – CHP Belediye Başkan Adayı Emin Tekemen %40,96 290 oy

Seben – AK Parti Belediye Başkan Adayı Fatih Kavak %65,93 1012 oy

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 21:13