İlçe merkezi çamura bulandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Mudurnu ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası başlayan yol ve alt yapı çalışmaları vatandaşları ve esnafları canından bezdirdi. Yeni seçilen Belediye Başkanı Necdet Türker’in başlattığı çalışmalar nedeniyle yaz aylarında toz toprak içinde kalan ilçe, kışın etkisini göstermesi ile birlikte çamur deryasına döndü. İlçe merkezinde kepçe ve kamyonlarla devam edilen çalışmalar nedeniyle ilçenin ana caddesi çamur içinde kalırken esnaf ve vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Aylardır süren çalışmalar sebebiyle Mudurnu Belediyesine tepki gösteren vatandaşlar, “Aylardır alt yapı diye bir çalışma başlattılar. Ama tüm belediyeler kış gelmeden bitirelim vatandaşı mağdur etmeyelim derken burada çalışmalar halen bitmedi. Şirin ilçemiz adeta çamurla kaplandı. Yollar çamur deryasına döndü. İlçeye gelenler geldiklerine pişman oluyorlar. Esnafın dükkanı çamur doluyor” dediler.

Eski Başkan Mehmet İnegöl zamanında bu tür çalışmaların kısa sürede tamamlandığını belirten vatandaşlar ayrıca, “Eski Başkan zamanında biz böyle bir şey görmedik. Çalışmalar ivedilikle yapılır, ne esnaf ne vatandaş bu rezilliği çekmezdi. Ama yeni Başkan maalesef çok düşünmüyor bunu belli ki. İlçe merkezini çamura çevirerek geleni pişman ediyor, gerektiği kadar turist gelmesinin önünü tıkıyor” diye konuştular.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2020, 16:38