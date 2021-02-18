İlçe merkezinde hummalı çalışma

Haber: BMA

İlimiz Göynük ilçesinde belediye ekipleri hava şartlarının elverdiği günlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’nın talimatları ile ilçenin muhtelif bölgelerinde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları başlatan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde mesai yapıyor. Ekipler ilçe merkezinde temizlik çalışmalarının yanı sıra arızalı su ve kanalizasyon hatlarının onarımını gerçekleştiriyorlar. Belirli noktalarda çiçek ekim çalışmalarını yürüten ekipler öte yandan yol tesviye çalışmalarına devam ediyor.