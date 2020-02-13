İlçe Müftüleri Dörtdivan’da toplandı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak yapılan İlçe Müftüleri Toplantısı geçtiğimiz gün Dörtdivan İlçe Müftülüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müftüsü Orhan Genç, Müftü Yardımcıları Eyüp Orhan, Ahmet Halıcı, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağa İlçe Müftüleri/Vekilleri katıldı. Toplantıda Müftülüklerce yapılan çalışmalar değerlendirilirken ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili de istişarelerde bulunuldu. İl Müftüsü Orhan Genç toplantı sonunda Dörtdivan İlçe Müftüsü olarak görev yaparken Kocaeli İl Müftü Yardımcısı görevine ataması yapılan Bekir Engin’e teşekkür ederek hediye takdim etti.