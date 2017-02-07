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    • İlçe Sayımız Azalıyor Mu?

    Erhan Beykoz yazdı...

    07 Şubat 2017 Salı 10:23
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    İlçe Sayımız Azalıyor Mu?

    Nüfus sayım sonuçları açıklandı. Başkan Yılmaz ve yardımcılarının yoğun çalışmalarına rağmen 300 bin rakamını yakalayamayan Bolu, maalesef “bütün şehir” sevdasından şimdilik uzak gibi duruyor.

    Bütün şehir olmak adına Başkan Yılmaz’ın çalışmaları sonuç vermezken, yayınlanan gerçek rakamlar bazı gerçekleri göz önüne serdi. İl genelimizde bulunan 8 ilçe ve 3 beldenin sayıları korkunç yarınların habercisi gibiydi.

    Bolu merkez, Gerede, Mengen, Göynük, Yeniçağa, Mudurnu barajı aşarken, Dörtdivan, Seben, Kıbrıscık nüfus yoğunluğu açısından zor günler yaşıyor, yaşayacak gibi. Daha evvel çıkarılan yasa olgunlaşırsa, canım ilçeler belde statüsüne kavuşacak ki, çık çıkabilirsen işin içinden.

    Mahalli idarelerin 100 kişiden az nüfusu olan köylerdeki muhtarları da tek muhtar olarak görev yapacağı konusu hala masada! Hükümet tasarruf tedbirleri adı altında daha evvel uyguladığı yasayı (5000 altı ilçeler belde olacak) hayata geçirirse yandı gülüm keten helva!

    Hani diyorum ki, Seben Belediye Başkanı Sayın Özbağ Bolu için 300 bin nüfus yerine keşke Seben’e bir şeyler yapsaydı. 3 güzel ilçemizin belde olması durumunda, tarih mevcut başkanları affetmeyecektir.

    Yapılan çalışma Yeniçağa Belediye Başkanı Sayın Çağlar’a yaramıştır. Burun farkıyla barajı geçen Yeniçağa rahat nefes alırken, şimdi önüne bakarak yatırımlarına devam ediyor.

    Bir diğer gerçek olan da, Karacasu’nun hak ettiği değere ulaşması adına yapılan çalışmadır. 400 lt/sn termal suyu olan Karacasu yıllardır atıl durumdayken, Başkan Yılmaz’ın Karacasu için yaptığı doğru, çağcıl çalışma gözlerden kaçmıyor. Proje uygulamaya başlarsa, Karacasu ülkemizdeki birçok termal kasabaya, yerleşkeye rakip olacaktır. Bunun ilk adımlarını özel girişimciler Narven ve yeni yapılmaya başlayan tesislerle attıklarını da unutmamalıyız.

    Yapılan çalışmalarda alınan en güzel sonuç, Bolu’da yaşayan misafir öğrencilerin kayıtlarını almalarıydı. Haliyle misafir gençlerimizin yaptığı güzelliğin karşılığı olarak verilen sözlerinde tutulması ayrı bir katkı oldu.

    İlçelerimizin belde olmaması için, başta hükümet programı olması kaydı ile tersine göç desteklenmeli, imar planları yeniden revize edilmeli, tarıma geri dönülmeli ve cennet memleketin güzel köşeleri tekrar hayat bulmalıdırlar. Ekilmeli biçilmeli, tarlada alın teri, sofrada yürek zenginliği olmalı. Üretmeli, ürettiklerimizi yurttaşlarımızla paylaşmalı, hayvancılık ve tarımı yeniden ayağa kaldırmalıyız.

    Çıkan sonuç karşısında Başkan Yılmaz ve ekibinin, yaşanabilir Bolu’yu hayata geçirecek adımları atması gerekir. Demem o ki, sıcak asfaltsız köy yolu tezi yerine, il genelinde alt yapı bittiğini deklere eden Sayın Yılmaz’ın, köy yollarından farksız olan bazı cadde ve sokakları şehrimize yakışır hale getirmesini bekliyorum. Aksi halde yapılan açıklamanın şaka yaptığına inanacağız.

    Bolu ve İlçe Nüfuslarının Dağılımı ise şöyle:

    Bolu Genel 299 bin 896, İlçe Merkezleri 213 bin 544, Belde ve Köyleri 86 bin 352

    Bolu Merkez 195 bin 209, İlçe Merkezi 163 bin 018, Belde ve Köyleri 32 bin 191

    Dörtdivan Genel 6 bin 245, İlçe Merkezi 2 bin 677, Belde ve Köyleri 3 bin 568

    Gerede Genel 33 bin 455, İlçe Merkezi 24 bin 078, Belde ve Köyleri 9 bin 377

    Göynük Genel 15 bin 371, İlçe Merkezi 4 bin 140, Belde ve Köyleri 11 bin 231

    Kıbrıscık Genel 3 bin 415, İlçe Merkezi Bin 422, Belde ve Köyleri Bin 993,

    Mengen Genel 13 bin 759 İlçe Merkezi 5 bin 232, Belde ve Köyleri 8 bin 527

    Mudurnu Genel 19 bin 374, İlçe Merkezi 5 bin 082, Belde ve Köyleri 14 bin 292

    Seben Genel 5 bin 505, İlçe Merkezi 2 bin 699, Belde ve Köyleri 2 bin 806,

    Yeniçağa Genel 7 bin 563, İlçe Merkezi 5 bin 196, Belde ve Köyleri 2 bin 367

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