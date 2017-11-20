banner133

banner101

20 Kasım 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İlçe sayısı 6’ya çıktı

    İyi Parti’de ilçe başkanlığı sayısı 6’ya çıktı. İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı görevine getirilen Mehmet Aydın, ilçe başkanlarını belirlemek için gece gündüz demeden çalışıyor.

    20 Kasım 2017 Pazartesi 10:39
    Bu haber 43 kez okundu
    İlçe sayısı 6’ya çıktı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, gazetemize yaptığı açıklamada, Göynük İlçe Başkanlığına Orman İşletmesinden emekli olan ve şu anda esnaflık yapan İsmail Seyitoğlu’nun, Kıbrısçık İlçe Başkanlığına ise çiftçi Yıldırım Gökmen’in, Mengen ilçe başkanlığına esnaflık yapan Evren Ermiş’in ve Dörtdivan ilçe başkanlığına da inşaat sektörüyle uğraşan Sedat Özdemir’in getirildiğini açıkladı.

    Hafta sonunu da boş geçirmeyen ve yoğun bir çalışma içerisine giren İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, Yeniçağa İlçe başkanlığına esnaf Mustafa Hendekçioğlu’nun,  Seben İlçe başkanlığına emekli memur Enver Erkaygusuz’un atanmasının yapıldığı ve ilçe başkan sayısının 6’ya çıktığını açıkladı.

    Anahtar Kelimeler: İyi, Parti’de, Ilçe, Başkanlığı, Sayısı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Akıl Sahibi misiniz?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “ İŞTE BU BAYRAK “ Şairinden …
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BU İŞLER BÖYLE ÇÖZÜLÜR!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel TEOG YERİNE
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ALAADDİN BAŞKANA 2
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PROJE
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129