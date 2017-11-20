Haber: Kasım ŞAHİN

İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, gazetemize yaptığı açıklamada, Göynük İlçe Başkanlığına Orman İşletmesinden emekli olan ve şu anda esnaflık yapan İsmail Seyitoğlu’nun, Kıbrısçık İlçe Başkanlığına ise çiftçi Yıldırım Gökmen’in, Mengen ilçe başkanlığına esnaflık yapan Evren Ermiş’in ve Dörtdivan ilçe başkanlığına da inşaat sektörüyle uğraşan Sedat Özdemir’in getirildiğini açıkladı.

Hafta sonunu da boş geçirmeyen ve yoğun bir çalışma içerisine giren İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, Yeniçağa İlçe başkanlığına esnaf Mustafa Hendekçioğlu’nun, Seben İlçe başkanlığına emekli memur Enver Erkaygusuz’un atanmasının yapıldığı ve ilçe başkan sayısının 6’ya çıktığını açıkladı.