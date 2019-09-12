İlçede Fen İşleri çalışmaları aralıksız sürüyor

Haber: BMA

Göynük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen kaldırım çalışmaları kapsamında Göynük Ali Ericek İlkokulu çevresine duyulan ihtiyaç doğrultusunda kilit parke ile kaldırım yapım çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilçede bulunan Göynük Belediyesi Spor Kompleksi çevresinde de çalışmalarını sürdürüyor. Sofuali Mahallesi’nde bulunan spor kompleksi içerisinde bulunan futbol sahası yanında, park yapım ve yeni spor aletleri montajı çalışmalarına belediye ekipleri tarafından devam ediliyor.