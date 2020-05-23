İlçede görünmez kaza 1 yaralı

Haber: C. Kutay Aykan

Alınan bilgiye göre, Taşkesti'den Abant Tabiat Parkı istikametine seyreden Reyhan T. K. idaresindeki 14 AZ 271 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Madampaşa köyü yakınlarında yol kenarında bulunan ceviz ağacına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında minibüs içinde sıkışan sürücü, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, tek taraflı kaza yapan araçta yüksek miktarda hasar oluştuğu gözlendi.