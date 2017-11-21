Haber: Esra Öztürk

İlimizde etkisini gösteren kar yağışı, ilçeleri de vurdu. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıkları ile etkisini arttıran kar yağışı Mudurnu, Göynük, Seben, Gerede, Mengen’i beyaza boyadı. Vatandaşlar yağan kar yağışını cep telefonu kameraları ile kayda alırken, beyaz manzaralar ortaya çıktı. Özellikle Gerede ilçemizde etkili yağış, caddeleri ve sokak aralarını beyaza bürüdü.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü’de kara teslim oldu. İl genelinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından nasibini alan Gölköy Kampüsü’nde her yer beyaza büründü. Öğrencilerin kimisi yağan kar yağışına sınav haftası olması nedeni ile isyan ederken kimisi ise yağıştan karın yağmasından memnun oldu.

Öte yandan alınan bilgilere göre köy yollarında şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadı. Yolların kapanması ihtimaline karşı Özel İdare ekipleri hazırda bekletiliyor.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Bolu Dağı'nda kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kar lastiği takmayan sürücüler ise ilerlemekte zorlandı.