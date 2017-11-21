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21 Kasım 2017 Salı
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    • İlçelerde beyaza büründü

    Bolu’da etkisini gösteren kar yağışı ile beraber ilçelerimizde beyaza büründü.

    21 Kasım 2017 Salı 12:51
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    İlçelerde beyaza büründü
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    Haber: Esra Öztürk

    İlimizde etkisini gösteren kar yağışı, ilçeleri de vurdu. Gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıkları ile etkisini arttıran kar yağışı Mudurnu, Göynük, Seben, Gerede, Mengen’i beyaza boyadı. Vatandaşlar yağan kar yağışını cep telefonu kameraları ile kayda alırken, beyaz manzaralar ortaya çıktı. Özellikle Gerede ilçemizde etkili yağış, caddeleri ve sokak aralarını beyaza bürüdü.

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü’de kara teslim oldu. İl genelinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından nasibini alan Gölköy Kampüsü’nde her yer beyaza büründü. Öğrencilerin kimisi yağan kar yağışına sınav haftası olması nedeni ile isyan ederken kimisi ise yağıştan karın yağmasından memnun oldu.

    Öte yandan alınan bilgilere göre köy yollarında şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadı. Yolların kapanması ihtimaline karşı Özel İdare ekipleri hazırda bekletiliyor.

    BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

    Bolu Dağı'nda kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu.

    Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kar lastiği takmayan sürücüler ise ilerlemekte zorlandı.

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