İlçelerimiz nüfus kaybetti

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) verilerine göre ilimiz nüfusu bir önceki yıla göre düştü. 2019 verilerine göre 316 bin 126 olan ilimizin toplam nüfusu 2020’de 314 bin 802 olarak belirlendi. Toplam nüfusun 227 bin 724’ü il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, 87 bin 78’i ise belde ve köylerde yaşıyor.

İlçe ilçe nüfus verilerine bakıldığında ise Merkez haricindeki ilçelerin tamamında nüfus azaldı. Merkez nüfusu ise bir önceki yıla göre 283 artarak 212 bin 641 oldu. TÜİK 2020 yılı ADNKS verilerine göre ilimiz nüfusu ilçe ilçe şu şekilde oluştu:

“Merkez 212 bin 641 kişi, Dörtdivan 6 bin 585 kişi, Gerede 33 bin 561 kişi, Göynük 14 bin 917 kişi, Kıbrıscık 3 bin 112 kişi, Mengen 13 bin 748 kişi, Mudurnu 18 bin 690 kişi, Seben 4 bin 786 kişi, Yeniçağa 6 bin 762”