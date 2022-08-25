Haber: Ceylan Beykoz

AK Parti Gençlik Kolları, 18 Ağustos günü sosyal medyada paylaştığı gönderide, Kıbrıscık Belediyesi’ne ait bozuk ilçe yollarını İlçe Özel İdaresi ile yama yaptıklarını paylaşmıştı. AK Gençlik Kıbrıscık, paylaştığı gönderide “Kıbrıscık Belediyemizin yoğun iş temposundan dolayı vakit ayıramadığı bozuk ilçe yollarımızı İlçe Özel İdare olarak yama yaptık. Emeği geçen sayın Kaymakamımıza, İlçe Başkanı’mıza, İl Genel Meclis Üyemize ve İlçe Özel İdaresi’ne teşekkür ederiz. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

“İLÇEMİZ ADINA UTANÇ DUYUYORUZ”

Kıbrıscık Belediyesi’nden ise cevap gecikmedi. Paylaşılan görsellere cevap olarak belediye, “İlçemiz adına utanç duyuyoruz. Siyasi olmayan bir kurum siyasetle uğraşır olmuş, siyaset peşinde gezer olmuş. Şaşırdık mı? Şaşırmadık tabi ki de ama arkadaş sanırım bilgisi olmadan yazmış ya da bilinçsizce, siyaset olsun diye yazmış. İlçemizin belediye mücavir alanlarının dışında kalan Beypazarı karayollarına ait bir yol için sanki belediye yapmakla sorumluymuş da yapmamışız. Sanki asfalt yama malzemesi köy yollarında kullanılmak için bizlere geliyor da biz elimizdeki malzemeyi kullanmamışız gibi algı yaratılmaya çalışılsa da resmiyette bize ait olmayan bir yol için araya bir de o kadar siyasetçi sokarak ve bunu sanki bir kamu birimi değil de siyasi parti örgütü yapmışçasına, çukurları doldurup kendi görevlerini yerine getirdikleri için asıl biz teşekkür ederiz” dedi.