İlçeyi baştan aşağı temizlediler

Haber: BMA

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu genel sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Göynük ilçesinde de Belediye ekipleri sokağa çıkma yasağından istifade ederek ilçede temizlik çalışması gerçekleştirdi. “Siz evinizde kalın, biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz” diyen Göynük Belediye Başkanlığı yaptığı açıklamada, “Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkemiz genelinde hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında da belediye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Gazi Süleyman Paşa Bulvarı üzerinde yol ve kaldırım temizlik çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerleri ve toplu taşıma duraklarının dezenfekte edilmesi, park ve bahçelerde de temizlik çalışmalarımız belirlenen program dahilinde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.