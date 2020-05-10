İletişim Başkanlığı’ndan gündem raporu

Haber: Aysun Beykoz
Raporda bölgede ve dünyada öne çıkan konulara değinildi.
Kovid-19 9 Mayıs 2020 saat 19.30 itibarıyla dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 57 bin 781 kişiye, can kaybı 277 bin 944’e, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 414 bin
721’e ulaştı.
• ABD’de Kovid-19 salgınında, son 24 saatte vaka sayısı 1 milyon 317 bin 263’e,
hayatını kaybedenlerin sayısı 78 bin 805’e yükseldi.
o ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi için evde
yapılabilen bir teste onay verdi. FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutgers
Üniversitesinin geliştirdiği ve salya numunesiyle evde yapılabilen teste "acil
durum onayı" verdiğini duyurdu. Rutgers Üniversitesi Biyoloji Laboratuvarı
Teknoloji Geliştirme Direktörü Andrew Brooks, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada, "Aldığımız onay ile insanların testlere ulaşımını genişletiyoruz."
ifadesini kullandı.
• İspanya’da Kovid-19 salgınında vaka sayısı toplamda 262 bin 783, hayatını
kaybedenlerin sayısı 26 bin 478 olarak kaydedildi.
• İtalya’da Kovid-19 salgınında vaka sayısı toplamda 218 bin 268, hayatını
kaybedenlerin sayısı 30 bin 395 olarak kaydedildi.
• İngiltere’de Kovid-19 salgınında vaka sayısı toplamda 215 bin 260, hayatını
kaybedenlerin sayısı 31 bin 587 olarak kaydedildi.
o İngiltere’de aralarında Amazon, the Royal Mint ve Jaguar Land Rover’ın da yer
aldığı bazı firmalar sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu donanım (KKD)
malzemesi temin etmek için adım attı. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamaya göre 200’den fazla üretici firma tespit edildi. Bazıları 25
milyondan fazla KKD üretebileceğini ve 12 milyon metrekarelik kumaştan
eldiven, önlük ve korumalık yapabilecekleri açıkladılar.
• Rusya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 134 bin 687’ye, hayatını
kaybedenlerin sayısı bin 280’ye ulaştı.
• Fransa'da, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 Mayıs 2020 sabah
saatleri itibarı ile 243 kişi artarak 26 bin 230'a çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 642 artışla 210 bin 86'ya
ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 2 bin 868'i yoğun bakımda olmak üzere, 22 bin 724 kişi
hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı bir aydır düşüyor.
İyileşen kişi sayısı da 755 artarak 55 bin 782'ye ulaştı.
Fransa'da hükümet Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak
gevşetilmesine yönelik ilk adımın 11 Mayıs'ta atılmasına karar verdi. Buna göre,
11 Mayıs'tan itibaren dolaşım serbest hale gelecek ancak 100 kilometrenin
üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek. Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve
restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, kuaförler, küçük müzeler ve
kütüphaneler açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak
zorunlu olacak, bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası verilecek.
Almanya’da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 170 bin 875, hayatını
kaybedenlerin sayısı 7 bin 510 olarak kaydedildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan karayolu sınır kapılarının açılması yönünde görüş beyan eden eyaletler ile Federal içişleri bakanlığı arasındaki tartışmalar devam ediyor. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer Almanya’daki koronavirüs vakalarının azalmasında en önemli etkenlerden birinin sınırların kapatılması olduğunu ve günlük vaka sayıları kabul edilebilir seviyeye gelmeden sınırları açmanın bugüne kadar yapılan tüm çalışmaları heba edeceğini savunurken, eyalet hükümetleri ise sınırların kapalı kaldığı süre boyunca birçok kişinin mağdur olduğunu ve eyaletleri ciddi ölçüde ekonomik zarar uğrattığını ifade ederek sınırların bir an önce açılmasını talep ediyorlar. Federal İçişleri Bakanı Seehofer sınırların tamamen kapatılmadığını ve kontrollü geçiş
sağlan bildiğinin altını çizerken, bu durumun en az 15 Mayıs’a kadar bu şekilde
devam edeceğini ifade etti.
Brezilya’da, Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 147 bin 261’e ulaştı. Ülkede can
kaybı ise 10 bin 44 olarak kaydedildi
İran'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 106 bin 220, hayatını kaybedenlerin
sayısı 6 bin 589 olarak kaydedildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, salgından dolayı ülkede
son 24 saatte 1 yurt dışı kaynaklı yeni vaka tespit edildiğini ve 15 yeni asemptomatik
vaka tespit edilirken, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Kanada’da, Kovid-19 salgınında, son 24 saatte vaka sayısı 66 bin 780’e ulaştı.
Ülkede can kaybı ise 4 bin 628 olarak kaydedildi.
Özbekistan’da, 9 Mayıs saat 10:00 itibariyle Koronavirüsünün teşhis edilen kişi
sayısı 2336 olarak bildirildi. Son 24 saat içinde ülke genelinde 119 kişi daha taburcu
olarak, günlük iyileşme sayısında yeni rekor kaydedildi. Cumhurbaşkanı Mirziyayev’in talimatları üzerine Tacikistan’a insani yardım olarak 8 Mayıs tarihinde Taşkent’ten Duşanbe’ye 10 adet suni solunum cihazı, ilaçlar, tıbbi koruyucu ekipman gönderilmiştir. 8 Özbek doktor-virologlar da koronavirüsle mücadelede yardımcı olmak ve deneyimlerini paylaşmak için Tacikistan’a gönderilmiştir.
Japonya’da Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı tarafından Covid-19 salgınına
ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saat içinde vaka sayısının 15,628’e ulaştığı ifade
edildi. Ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 601
olduğu bildirildi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'da geçen hafta gece kulüplerine giden ve yeni tip
koronavirüs testi pozitif çıkan kişiyle bağlantılı vaka sayılarının artması üzerine
gece kulüplerinin ve barların kapatılmasına karar verildi. Ülkede Kovid-19 vaka
sayısı 10 bin 840'a ulaşırken, virüs nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetti.
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 495 yeni koronavirüs vakası tespit
edildiği, vaka sayısının 8476’ya yükseldiği, 1945 kişinin tedavi edilerek taburcu
edildiği, 21 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 503’e ulaştığı
duyuruldu.
Kovid-19 kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 239'a, Kuveyt'te 49'a,
Tunus'ta 45'e, Katar'da 13'e yükselirken, Fas, Umman, Yemen ve Lübnan'da
vaka sayıları arttı.
Türkiye
• Türkiye’de 9 Mayıs 2020 saat 19.30 itibarıyla Kovid-19 vaka sayısı 137 bin 115,
iyileşenlerin sayısı 89 bin 480, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 739 olarak
kaydedildi. Bugün iyileşenlerin sayısı 3 bin 84 oldu.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla
mücadele kapsamında Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden
hastanelerde incelemelerde bulundu.
o Tarabya'daki Huber Köşkü'nden öğle saatlerinde helikopterle ayrılan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da yapılacağı duyurulan Sancaktepe'deki Çok
Amaçlı Acil Durum Hastanesi'ne geldi.
o Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
o İnşaat alanında ve hastane binasında incelemelerde bulunan Erdoğan'a, bir
hasta odasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
• Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayı ve yeni tip
koronavirüs salgını nedeniyle Kenya'da 1500 aileye gıda paketi ve hijyen seti
dağıtımına başladı.
• Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs testinin pozitif
çıktığı açıklandı.
Avrupa
• Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği
(DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezine (ZSU) gece kimliği belirsiz
kişilerce taşlı saldırı düzenlendi. Subbelrather Caddesi üzerindeki, cenaze nakil ve
defin başta olmak üzere kitabevi, seyahat ve sigorta hizmetleri veren merkeze 00.30
sularında yapılan saldırı sonucu binanın camları kırıldı ve merkezde hasar oluştu.
Gece nöbetçisi personel tarafından fark edilen taşlı saldırının polise intikal
ettirildiği, polisin binada inceleme yaptığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı
öğrenildi.
Orta Doğu
Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin güneybatısında terör
örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.
2. Ulusal Makamlardan Resmî Açıklamalar
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
(Avrupa Günü Mesajı)
Bugün, Avrupa Birliği fikrine hayat veren Schuman Deklarasyonu’nun kabul
edilmesinin 70. yıldönümüdür. Avrupa Birliği’ne adaylık statümüzün tescil
edildiği 1999 yılından bu yana “9 Mayıs Avrupa Günü”nü tüm Avrupa halklarıyla
birlikte ülkemizde de kutluyoruz. Schuman Deklarasyonu’nun ardındaki
düşünceler, tüm dünyayı yıkan bir savaşın ardından Avrupa’nın küllerinden
yeniden doğmasını, ülkelerin farklılıklarını ve düşmanlıklarını bir kenara
bırakarak barış, güvenlik, kalkınma ve refah için biraraya gelmesini sağlamıştı.
Bugün yine yıkıcı bir felaket ile karşı karşıyayız. Bu kez ortak düşmanımız, hiçbir
sınır tanımayan, sadece sağlığımızı değil refahımızı, sosyal düzenimizi ve insani
bağlarımızı tehdit eden bir virüs. Bu gözle görülmeyen küçük düşman bize, son
dönemde unutma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız, popülist politikalara ve
kısa dönem ulusal çıkarlara feda etmeye hazır hale geldiğimiz "birlik olma"nın,
birlik içinde güçlü olmanın anlamını tekrar hatırlatmıştır.
o Her felaketin fırsatları da beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. Avrupa
Birliği’nin doğru ve zamanında atacağı adımlarla bu krizden de güçlenerek
çıkacağına inanıyorum. Ayrımcılık ve nefret dili bir kenara bırakıldığında,
Avrupamızın ortak menfaati küçük siyasi oyunlara veya ulusal çıkarlara feda
edilmediğinde, kapsayıcı ve adil olunduğunda daha güzel günlerin bizim
olacağına inancım tamdır. Önümüzde hem salgınla mücadele hem salgın sonrası
dönemde ekonomik açıdan yeniden toparlanma hem de kıtamızı etkileyen
bölgesel gelişmeleri yönlendirme ve düzensiz göç ile terörle mücadele
çalışmalarına ağırlık vereceğimiz zor günler bulunmaktadır.
o Bu zor günlerin, Türkiye - AB ilişkilerini yeniden canlandırmak konusunda
sunacağı fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Şimdiye kadar ülkemize pek çok
konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB’nin, artık hepimizin aynı gemide
olduğunu anladığını umuyorum. Salgın döneminde pek çok AB üyesi ülkenin
ülkemizden yardım talebinde bulunduğu, ülkemizin sağlık sistemi ve aldığı
önlemler ile pek çok AB üye ve aday ülkesine örnek olabilecek düzeyde
bulunduğu görülmüştür. AB üyeliğine aday, müzakere eden, AB ile gümrük
birliği içinde olan, AB’nin en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından Türkiye’nin,
Birliğin salgın süresince ve salgın sonrası dönemde alacağı tüm önlemlere ve
çalışmalara katılması AB’yi ancak daha güçlü kılacaktır.
o Dönem her alanda güçlerimizi birleştirme dönemidir. Ülkemizin tam üyeliği
ekonomik, siyasi, güvenlik ve sosyal katkıların yanı sıra Avrupa Birliği’ne daha
katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon kazandıracak ve AB'yi küresel bir aktör haline
getirecektir. Türkiye olarak, müzakere sürecinde karşılaştığımız tüm zorluklara
rağmen stratejik hedef gördüğümüz Avrupa Birliği'ne tam üyeliğe ulaşmakta
kararlıyız.Bu düşüncelerle, “Avrupa Günü”nün, kıtamızın bugün içinde bulunduğu
durumun ve geleceğine ilişkin planların, yapıcı ve vizyoner bir yaklaşımla
değerlendirilmesine vesile olmasını diliyor, vatandaşlarım başta olmak üzere
tüm Avrupalıların 9 Mayıs Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum.
("Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü" kutlama mesajı):
Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum, 75. yıl dönümünde 9 Mayıs Zafer
Günü'nüzü en içten duygularımla tebrik ediyorum. İnsanlığa büyük acılar
getirmiş ve milyonlarca Sovyet vatandaşının da hayatına mal olmuş 2. Dünya
Savaşı'nın bitişini belirleyen günlerden biri olan bu yıl dönümü, uluslararası
barışın kıymetini en çarpıcı biçimde hatırlamamıza yardımcı oluyor. Türkiye ve
Rusya'nın son dönemde özellikle bölgesel barış ve istikrarın korunması için sarf
ettikleri ortak gayretlerin önemini, bu fırsattan yararlanarak bir kez daha
vurgulamak istiyorum.
Bu vesileyle, tüm insanlığı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla
mücadelenizde Türk halkının dayanışma duygularını bildiriyor, Zat-ı
Devletlerine ve dost Rusya halkına esenlik temennilerimi yineliyorum.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç
duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni
tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.
Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka
maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz.
Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (Avrupa Günü Mesajı):
Önemli bir barış ve refah projesi ve bir ortak değerler bütünü olarak dünya
tarihinde yerini alan AB, toplumsal yaşamın birçok alanını düzenleyen ortak
politikalarıyla hem kendi vatandaşlarına hem uluslararası topluma önemli
katkılar sağlamıştır.
Bugün, KOVID-19 salgını, yoğunlaşan jeopolitik rekabet, çok taraflılığa yönelik
tehditler ve bölgesel çatışmalar tüm dünyayı sınamaktadır. Uluslararası sistemin
belirsizliklerle ve çatışmalarla dolu bir dönüşümden geçtiği günümüzde, bu
meydan okumalarla mücadele etmek için AB’nin bir yandan yeni ittifaklar
geliştirmesi, diğer yandan mevcut müttefikleriyle arasındaki işbirliği ve
dayanışmayı artırması, kendini güçlendirmesi gerekmektedir. Önümüzdeki
dönemde, hem üye ülkelerin hem uluslararası toplumun güçlü ve kapsayıcı bir
AB’ye duyacağı ihtiyaç daha fazla olacaktır.
o AB’ye aday ülke konumundaki Türkiye, üyeliğiyle AB’nin kuruluş ilkelerine
bağlı, tutarlı, sorumlu, ilkeli bir küresel aktör olması için gerekli her türlü katkıyı
sunmaya hazırdır. Türkiye, mevcut sınamaların aşılmasında Birliğe en fazla
katkı yapabilecek ülkelerin başında gelmektedir.
Esasen, bu süreçte Avrupa Birliğinin ciddi bir reforma tabi tutulması gereği de
görülmüştür. Bu zor günlerde, Türkiye AB üyesi olsaydı Birlik daha güçlü olur,
sadece korona virüsüyle değil, her türlü zorlukla daha iyi mücadele ederdi.
Türkiye ve AB, dış politikadan ekonomik ve ticari ilişkilere, güvenlik ve terörle
mücadeleden sınır yönetimine, istihdamdan göç politikalarına kadar geniş bir
alanda ortak faydayı paylaşmaktadır. Türkiye ve AB’nin, katılım
müzakerelerinin ilişkilerin temelini teşkil ettiği bilinciyle, her alanda
işbirliklerini geliştirmeleri, yalnızca kendi menfaatleri açısından değil, bölgemiz
ve uluslararası sistemin geleceği bakımından da önem taşımaktadır.
Türkiye’nin koronavirüs krizi sırasındaki tutumu işbirliğine hazır olduğunu
göstermiştir. Bu bakımdan, AB’den beklentimiz, dar görüşlü ulusal yaklaşımların
ötesine geçen, Birlik’in küresel sorumluluklarını yansıtan ve AB’nin sloganı
Çeşitlilikte Birlik yaklaşımını yansıtan akılcı bir politika benimsemesidir.
Türkiye ortak gelecek için AB ile her türlü samimi ve anlamlı işbirliği fikrine
açıktır.
Bu düşüncelerle, başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Avrupa
vatandaşlarının Avrupa Günü’nü en iyi dileklerimle kutluyorum.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
Bir yandan Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken diğer taraftan da
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamındaki harekâtları sürüyor.
TSK'nın 5 operasyon bölgesindeki faaliyetlerinin aynı tempoda devam ediyor. Bu
operasyonların devam etmesi bizim için çok önemli. Aynı zamanda bu alanların,
buralardaki Mehmetçiğin de hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmemesi lazım.
Bunun için olağanüstü gayret gösteriliyor. Hem arazideki uygulamaları hem de
Bakanlık, Genelkurmay ve Kuvvet karargâhlarında buna yönelik planlama
çalışmaları çok ciddi şekilde sürdürülüyor. Bunun sonucunda çok şükür şu ana
kadar önemli bir noktaya gelindi, faaliyetlerimiz de kazasız belasız devam
ediyor.
Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hale getirildi. 1
Ocak'tan bu yana operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1359
oldu. Mehmetçiğimiz hem virüse hem de teröristlere karşı büyük bir
kahramanlık ve fedakârlıkla görevlerini yapıyor.
TSK Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda ilk günden itibaren hem
bireysel hem de kurumsal önleyici koruyucu tedbirleri planlayarak uygulamaya
başladı. Özellikle Bakanlık bünyesinde Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin
(KOMMER) kurulmasının hemen ardından Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlık,
kurumlarla oluşturulan yoğun koordinasyon sonrasında bu mücadelemizi bu
seviyelere getirdik. Mücadeleye yönelik planlamalarımız devam ediyor, her türlü
olasılıklara karşı tedbirlerimizi almayı sürdürüyoruz. KOMMER her bir vakanın
birebir takibi konusunda büyük başarı sağladı. Sahayı devamlı gözlemliyor ve
tüm tedbirleri proaktif olarak alıyor.
Geldiğimiz noktada herhangi bir gevşeme veya rehavete kapılma gibi bir
lüksümüz yok. En büyük tehlikelerden biri de bu. Bu noktaya gelmemek için
hassasiyetimizi sürdürmemiz lazım. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımız
tarafından açıklandığı normalleşme plan ve yol haritası içinde biz de üzerimize
düşenleri yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Burada en önemli
konu Silahlı Kuvvetlerimizin vazifesi, hudutlarımızın güvenliği, egemenliğimiz,
bağımsızlığımız, karada, denizde, havada ülkemizin, milletimizin güvenliği.
Bunlardan herhangi bir şekilde taviz vermeden görevlerimizi en iyi şekilde
yaparken diğer taraftan da normalleşmeye katkı sağlayacağız. Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bütün bakanlıklar, kurum ve
kuruluşlar normalleşme konusunda yoğun bir çalışma içinde. Biz de bu takvim
içinde yerimizi aldık, ona göre yapmamız gerekenler neyse bunları yapmaya
devam ediyoruz.
Normalleşme çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekilde 31
Mayıs'tan itibaren terhisleri, 5 Haziran'dan itibaren celp işlemlerini, 14
Haziran'da Milli Savunma Üniversitesi sınavının ve 20 Haziran'dan itibaren
bedelli askerlik için seçilen gençlerimizin Silahlı Kuvvetlerine kabulünü
planladık. Bunları büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Herhangi bir
olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde
gerçekleşmesine gayret göstereceğiz.
Özellikle celpler çok önemli. Terhis olacak Mehmetçiğin zaten sağlık kontrolü
yapılıyor, koruyucu tedbirleri alındı, alınmaya devam ediliyor. Terhislerinden
önce de 14 gün süreyle gözetim altında bulundurulacaklar. Ancak celp olarak
ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimizin Silahlı Kuvvetlere kabulünde
çok dikkatli olmamız lazım. Burada Genelkurmay, Kuvvet Komutanlıklarımızın
yanı sıra Askeralma Genel Müdürlüğünün (ASAL), birliklerimizin çalışmaları
çok önemli. Herhangi bir şekilde gençlerimizin, şu anda görevi başında olan
Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın sağlıklarını tehlikeye atmamak için
elimizden gelen hassasiyeti gösterecek, celpleri bu şekilde kabul edeceğiz.
Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli,
manevi ve mesleki değerleriyle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde,
yasalar ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; milletinin emrinde
ve görevinin başındadır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
7’si kanser, 4’ü MS tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme
listesine aldık.
Koronavirüsle mücadele kapsamında, paydaşlarımızla birçok alanda tedbirler
alıyoruz. Sigortalılarımıza ve sağlık hizmeti sunucularımıza destek veren
düzenlemeler yaparak hayata geçirmeye devam ediyoruz.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
İhracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar
görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla
Zonguldak-Chornomorsk, İstanbul (Haydarpaşa)-Chornomorsk, Karasu-
Chornomorsk, Köstence-Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa limanları
arasında yapılan Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerinin gemiye binmesine müsaade
edilecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
İnsanlık, tarihin zorlu dönemlerinden birinden daha geçiyor.
Türkiye olarak bu süreçten en az şekilde etkilenmek için her alanda çok değerli
bir mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz.
Tecrübeyle sabittir ki, millet devlet ne zaman el ele verse sonuç hep zafer
olmuştur.
Gerek sağlık sektöründe gerekse de diğer alanlarda iyi bir sınav verdik, vermeye
devam ediyoruz.
Nasıl ki terörle mücadelede önemli başarılar elde etmişsek ve bu başarıları
devam ettirebiliyorsak bu krizi de aynı şekilde devlet millet bütünleşmesiyle,
dayanışmasıyla aşıyoruz.
Salgınla mücadelemiz süresince fiziki mesafenin temini, sağlık sisteminin ayakta
kalması, temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili üretim ve tedarik zincirlerinin
aksamaması ve de kamu düzeninin korunması konularında dünyaya örnek
adımlar attık.
Salgına karşı mücadelemizde başarının anahtarı, yeni hükümet sistemimizin
avantajlı yönetim biçimi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğidir.
Onun gayreti, Cumhur ittifakının desteği ve milletin onayıyla getirilen yeni
sistem, bu krizde milletimizin övgüsüne yeniden mazhar olmuştur.
Bir yandan Koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan da salgın sonrasına
yönelik hazırlıklarımız devletin her kademesinde Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde büyük bir titizlikle devam etti.
Salgınla mücadelede elde ettiğimiz başarının devamı için büyük bir gayret sarf
ediyoruz.
Cumhurbaşkanımızın “Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü
değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah 21'inci asrı
Türkiye'nin asrı haline getireceğiz” sözlerini düstur edindiğimiz ve bunun için
durmaksızın çalıştığımız günlerden geçiyoruz.
Türkiye böylesine bir ivme yakalamış, salgınla mücadelede parmakla gösterilen
bir başarıyı sağlamışken, maalesef yalan, hurafe ve kinden beslenen gayri milli
bir muhalefet bizleri paçalarımızdan aşağıya doğru çekmeye çalışmaktadır.
Çabaları beyhudedir!
Muhalefet, demokratik siyasetin asli unsurudur.
Ülke ve kamu çıkarına hareket eden bir muhalefet başımızın tacıdır.
Ancak karşımızda, Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan, terör örgütlerinden
medet uman ve milletin değerleriyle kavga eden anti-demokratik bir muhalefet
var!
Bu gayrı milli muhalefet şimdi de Türkiye’nin salgın sonrasında ekonomi
alanında bir kriz yaşayacağı beklentisiyle ellerini ovuşturmakta, bu yönde
küresel güç odaklarının ekonomi yönetimimize yönelik operasyonlarını ve
hamlelerini açıkça desteklemektedir.
O zaman şu soruyu sormak kaçınılmazdır. Kimden yanasınız?
Dünyayı eşitsizlikler inşa ederek sömüren ve vahşi ekonomik düzenin
temsilciliğini yapan küresel güç odaklarının hadsiz saldırılarından medet
umduğunuza göre, Biz’den, Bu Ülke’den, Millet’ten, Türkiye’den yana değilsiniz!
Çok iyi biliyoruz ki, insanlık tarihinin salgın örneklerine baktığımızda erken
başarı sağlayan ülkeler, salgını kontrol altına aldıktan sonra ekonomik sıçrama
gerçekleştirebiliyorlar. Ekonomi yönetimimize saldırılar Türkiye’nin salgından
güçlenerek çıkmasından korkuyorlar!
Ekonomimize, ekonomi yönetimimize, Hazine ve Maliye Bakanımız
@BeratAlbayrak’a yönelik saldırıların arkasında ülkemizin “post-Korona”
döneminde gerçekleştireceği ekonomik ve sosyo-politik sıçramayı engellemek,
ülkemizi yeniden 18 yıl öncesinin bağımlılık düzenine mahkum etmektir.
Evet, darbelerden, doğal afetlerden, terörden ve salgın hastalıklardan medet
uman ancak bunların hiçbirinden bekledikleri sonucu elde edemeyen küresel ve
onların güdümündeki ulusal vesayet odaklarının son umudu ekonomimizin
kötü gitme ihtimali...
Kötüye değil, iyiye gideceğiz!
• Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı,
Avrupa'nın geleceğinde yer almak demek, AB'ye tam üyelik demektir. Türkiye,
önümüzdeki dönemde gerekli reformları yaparak AB'ye tam üye olabilecek
niteliklere sahiptir. Bu süreci hızlı bir şekilde ilerleteceğiz."
• Milli Savunma Bakanlığı:
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2)’de
görevli TCG ANAMUR, Romen ROS V.ADM.C.BALESCU, Yunan HS EVROPI
gemileri ile Türk Deniz Kuvvetlerinden TCG AKÇAY, TCG EDREMİT ve TCG
ERDEK gemileri 07 Mayıs 2020 günü Doğu Akdeniz’de “Deniz Eğitimleri” icra
etti.
Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz tarafından (ÖMAT) Kilis Çobanbey
Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 adet M-14
antipersonel mayını tespit edildi.
• İletişim Başkanlığı:
İnsanlığın Covid-19 salgınıyla mücadele etmekte olduğu bu dönemde,
Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
“Kıtaların buluştuğu İstanbul’dan dünyaya sevgi ve birlik mesajı” sloganıyla
düzenlenen ve pek çok önemli sanatçının katıldığı “7 Tepeden 7 Kıtaya” konseri
bir geleneğin başlangıcını müjdeliyor.
Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan’da “7 Tepeden 7 Kıtaya” projesiyle İstanbul’dan
başlattığı konserler dizisini, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde
Türkiye’nin farklı şehirlerine yayarak devam ettiriyor.
Cumhurbaşkanlığı, bu kez de Türkiye’nin tarihi değerlerini yansıtan 7 ayrı
noktada düzenlediği 7 farklı konserle Türk milletini evlerinde geçirmekte olduğu
şu günlerde hem adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkaracak; hem de müziğin farklı
türlerinden oluşturulmuş çok renkli bir konser programıyla, yılın bu en özel
günlerinde gönüllere dokunacak.
Kapadokya, Afrodisyas, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu ve İstanbul Mimar
Sinan Üniversitesi’nde gerçekleşen konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu
– Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can
izleyiciyle buluşacak.
Ana akım medya mecraları ve sosyla medyadan yayınlanacak olan konser
programı şöyle:
20 Mayıs - Ferman Akgül ve Ethnic Band - Türküler ve Anadolu Pop Ezgileri
(Kapadokya)
21 Mayıs - Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz - Marifetnağme
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Fehim Efendi, Hakkı
İbrahimhakkıoğlu ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu'nun şiirleri üzerine Şirin
Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından projelendirilen Tasavvuf Musikisi
Konseri. (Afrodisias Antik Tiyatrosu)
22 Mayıs - Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - Trakya ve
Balkan Ezgileri (Patara Antik Kenti)
23 Mayıs - Yusuf Güney (Efes Antik Kenti)
24 Mayıs - Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM
Konseri (Hierapolis Antik Tiyatrosu)
25 Mayıs - Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler (Safranbolu)
26 Mayıs - Fettah Can (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Konserlerin organizasyonu sürecinde, salgın nedeniyle hijyen ve güvenlik
önlemlerine harfiyen uyuluyor.
Tüm konserlerde yer alan müzisyen ve görevliler 60 yaş altında ve kronik
rahatsızlıkları bulunmuyor. Transfer yapacak tüm araçlar profesyonel olarak
dezenfekte edilerek video görüntüsü ile kayıt altına alınıyor ve araçlarda sosyal
mesafe kurallarına uygun taşıma gerçekleşiyor. Konser sahnelerinde tüm sanatçı
yerleşimleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleniyor.
Özellikle 60 kişilik dev kadroyla gerçekleşen Hierapolis Konseri için, tüm
dünyada ilk sayılabilecek ve örnek olacak şekilde alınan olağanüstü önlemler
şöyle:
Tüm orkestra üyelerine konserden 3 gün önce ve 3 gün sonra covid-19 testi
yapılıyor.
Araç kapasitelerinin ¼ ‘ü oranında yolcu yerleşimi gerçekleşiyor.
Vücut ısıları araçlara binerken ölçülüyor.
Gidiş ve geliş transferlerinde tüm araçlarda herkes için özel sağlık kiti mevcut.
Sağlık kitleri içerisinde 1 adet dezenfektan spray, 1 adet 3 katlı cerrahi maske
ve tek kullanımlık bir takım eldiven bulunuyor.
Organizasyon esnasında sunulacak ikramlarda ürünlerin hepsi paketli ve
tüm sarf ekipmanları tek kullanımlık.
Tüm sanatçı yerleşimlerinin sosyal mesafe kurallarına göre minimum 1,5
metre olmasına özen gösteriliyor. Yetersiz kalan Hieropolis Antik Tiyatro
sahnesine yaklaşık 300 m2’lik ilave sahne kuruluyor.
Sanatçılar için sağlanan sandalye, nota sehpası vs. gibi eşyalar kurulum ve
yerleştirme öncesinde dezenfekte ediliyor.
Sanatçı kulisleri ve giyinme odaları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenip,
kullanım esnasında belirlenen aralıklarla dezenfekte ediliyor.
Tüm kurulum ve söküm çalışmalarında görev yapan çalışanlar sosyal mesafe
kuralına uygun ve maske ile çalışıyor.
Kurulum dâhil etkinlik sonuna kadar sahada birer adet ambulans
bulunduruluyor.
3. Uluslararası Resmi Açıklamalar
• İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının
ekonomik ve sosyal yaşamdaki etkilerini hafifletmek amacıyla açıklanan kademeli
normalleşme sürecinde 11 Mayıs'ta geçilecek ikinci aşamada "çok temkinli" olma
çağrısı yaptı.
Virüs yok olmadı, hala gizleniyor. İkinci aşamaya geçenlerden çok temkinli
olmalarını istiyorum.”
“İspanya, sadece Büyük Depresyon (1929'daki dünya ekonomik ve finans krizi)
ve geçen asırdaki dünya savaşlarıyla kıyaslanabilen bir iş yıkımı yaşıyor. Kriz,
üretim kapasitemizi yüzde 9'dan fazla düşürecek.”
• İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:
"Güvenlik Konseyi'nin alacağı herhangi bir yeni yaptırım veya kısıtlama kararı
İran'a verilen temel taahhütlere aykırıdır. Tüm sorumluluk ABD'ye ve ona
yardım eden ya da yasa dışı davranışlarına sessiz kalan her türlü kuruluşa ait
olacaktır"
• Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ABD'nin COVID-19 salgını
konusunda Çin'e zorbalık yapmayı denemesi halinde 1,4 milyar nüfusa sahip Çin
halkının buna asla izin vermeyeceğini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı
Yardımcısı Matthew Pottinger önceki gün 4 Mayıs Hareketi'nin popülist bir hareket
olduğuna dair açıklamasında bulunmuştu. 4 Mayıs 1919 tarihinde Pekin'de öğrenci
gösterileriyle başlayan 4 Mayıs Hareketi, Çin tarihinde emperyalizm karşıtı kültürel
ve siyasi hareket olarak kabul ediliyor.
4. Uluslararası Basın Yansımaları
TÜRKİYE... DOKTORLAR KORONAVİRÜS'ÜN İZİNİ SÜRMEK İÇİN
"DEDEKTİFE" DÖNÜŞÜYOR
Yayın Organı: AFP / Fransa
Bir tulum, koruyucu gözlük ve bir maskeyle donatılmış iki doktor basamakları dörder
dörder çıkıyor. Günün ilk görevi, İstanbul'da bir Koronavirüs hastasıyla temas etmiş bir
kadına test yapmak.
Kozmonot gibi görünen bu iki adamın girişiyle gözle görülür bir şekilde korktuğu
görülen Fatih ilçesinin bu sakini önce sorularını yanıtlıyor sonra ise sonucu ertesi gün
çıkacak olan tarama testine tabi tutuluyor.
Türkiye'de, yaklaşık altı bin "filyasyon" ekibi -hepsi de sağlık profesyoneli- hastalarla
temasta bulunmuş olan kişileri belirleyerek ve izleyerek 24 saat boyunca potansiyel
yeni tip Koronavirüs vakalarını tarıyor.
Tecrit etmek ve erken bir aşamada tedavi etmek için yeni vakaları hızlı bir şekilde tespit
edilmesine yardımcı olarak Türk hükümetine göre iz sürme salgının kontrol altına
alınmasına ve ölümlerin sınırlanmasına yardımcı oldu.
Gözlemciler resmi rakamların güvenilirliğini sorgulasa da can kaybı sayısı enfekte
olmuş kişi sayısına kıyasla oldukça düşük görünüyor. Cuma günü yayımlanan son
bilançoya göre 135.569 vakada 3.689 can kaybı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi günü yaptığı açıklamada, pandemiye karşı iz
sürmenin Türkiye'nin "başarısının merkezinde" olduğunu söyledi.
Bakan Koca'ya göre her bir iz sürme süreci bir hastayla temasta bulunan potansiyel
olarak kontamine olmuş ortalama 4,5 kişinin belirlenmesini mümkün kılıyor.
Sağlık Bakanı, 29 Nisan'da, Türkiye'deki filyasyon ekiplerinin 460 binden fazla kişiyle
temasa geçtiğini belirtmişti.
--"Dedektiflik Çalışması"--
Fatih Belediyesi İlçe Sağlık Müdürü Melek Nur Aslan, potansiyel vakaları tespit etmek
için doktorların "gerçek bir dedektiflik çalışması" yürüttüğünün altını çizdi.
Aslan, AFP'ye yaptığı açıklamada, bir hasta tespit edildiğinde "ilk semptomların ortaya
çıkmasından 48 saat önce virüs testi pozitif çıkana kadar virüsün seyrini izlemeye
çalıştıklarını" belirtti.
Bunun için doktorlar bir soru listesiyle hastayı görmeye gidiyor: Nereye gitti? Kiminle
konuştu? Maske takıyor muydu?
Böylelikle 14 gün boyunca tecritte kalmalarını istemek için temas ettikleri potansiyel
olarak kontamine olmuş kişilerin bir listesini alıyorlar.
Kişide, tecridi sırasında semptomlar varsa veya geliştiriyorsa o zaman bir tarama testi
yapıyorlar.
Fatih'te iki doktor az önce tam da böyle bir vakaya müdahale etti. Gördükleri kadın
yorgundu ve migreni vardı.
Binadan çıktıktan sonra doktorlar koruyucu ekipmanlarını çıkardılar ve büyük bir çöp
torbasına attılar.
Aralarından biri, gün içinde laboratuvara gönderilecek numuneyi içeren büyük bir kutu
taşıyor.
Filyasyon ekibinden Pratisyen Hekim Mustafa Sever, "Test pozitifse, bu kadın
dosyamızda doğrulanmış bir vaka olarak yer alacak ki bu da yeni bir iz sürme sürecine
neden olacak." açıklamasında bulundu.
--"Rahatlatmak"--
Türkiye'nin kısıtlayıcı önlemleri gevşetmeye hazırlandığı bir zamanda, örneğin
pazartesiden itibaren alışveriş merkezleri ve kuaförlerin yeniden açılmasıyla ikinci bir
dalganın ortaya çıkmasını önlemek hususunda hayati bir role sahip olacaklar.
İz sürmenin, toplanan verilerin gizliliği ve kullanımıyla ilgili tartışmalara neden olduğu
diğer ülkelerin aksine Türkiye bu önlemi pandeminin başlangıcından itibaren uyguladı.
Aslan, sadece potansiyel Koronavirüs vakalarının izini sürmekten sorumlu sağlık
görevlilerin onlar için hazırlanmış bir uygulama aracılığıyla toplanan verilere
erişebildiğini söylüyor.
Pandeminin ölçeği sebebiyle mevcut iz sürme operasyonu devasa olsa da bu sistem
Türkiye'de yeni değil.
Doktor Sever, İstanbul'da kızamık salgını sırasında da benzer "taramaların" yapıldığını
açıklıyor.
Aslan'a göre sadece İstanbul'da iki ila dört filyasyon görevlisinden oluşan 1.200 ekip
sürekli yeni potansiyel Koronavirüs vakalarını tarıyor.
Virüsün izini sürmelerine ek olarak bu filyasyon görevlileri, temasa geçecek kişilere
pedagoji uygulama ve onları rahatlatma rolüne de sahip.
Doktor Sever, "İnsanların evlerine gittiğimizde birilerinin kendileriyle ilgilendiğini terk
edilmediklerini görüyorlar. Endişeliyseler, rahatlatmak için onlarla biraz konuşuyoruz."
diye belirtiyor.
ALMAN-TÜRK DÜKKÂNLARINA YAPILAN BİR DİZİ SALDIRI
Yayın Organı: Deutschlandradio / Almanya
Alman-Türk işletmelerine yönelik bir dizi saldırı, Bavyera eyaletindeki Waldkraiburg
kasabasındaki insanları endişelendiriyor. Medyada NSU cinayet serisine paralellikler
hakkında spekülasyonlar yapılıyor. Olayı araştıran emniyet birimleri ise olayın daha
tam olarak araştırılmadan alelacele bir sonuca varılmaması konusunda uyarıyorlar.
Bu arada Waldkraiburg'da özellikle Türk göçmen kökenli insanların dükkanlarına dört
saldırı gerçekleşti. Çarşamba günü bir kebap büfesi, bir kuaför salonu, bir pizzacı ve bir
bakkal bu saldırılardan etkilendi. Bir kundaklama girişiminde, birkaç yaralanan oldu.
Waldkraiburg'daki DİYANET İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) temsilcileri
toplumdaki korku ve güvensizlikten söz ediyor. Waldkraiburg Belediye Başkanı Robert
Pötzsc, Waldkraiburg'un farklı kültürleri barındıran bir şehir olduğunu söylüyor. Robert
Pötzsch “Farklı uluslardan insanlar onlarca yıldır barış içinde yaşıyorlar. Bu böyle
kalmaya devam edecek.” diyor.
Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, şaşkınlık içinde olduğunu ve derinden
sarsıldığını dile getirdi. CSU‘lu politikacı, saldırıların göç geçmişi olan vatandaşları
rahatsız etmek ve korkutmak amaçlı olduğunu söylüyor. Joachim Herrmann bu
saldırıların kararlı bir şekilde üstüne gidileceği ve soruşturulacağını dile getiriyor.
Münih Başsavcılığında Aşırılıkçılık ve Terörizmle Mücadele Merkez Ofisi davayı
devraldı. Aşırılıkçılık ve Terörizmle Mücadele Merkez Ofisi sözcüsü Klaus Ruhland,
Deutschlandfunk'a soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiğini ve her yönüyle
araştırıldığını dile getirdi. Başsavcı, alelacele birtakım sonuçlar çıkarılmaması
hususunda uyarıda bulundu. Bu uyarıyı yaparken başsavcı, NSU’nun gerçekleştirdiği
cinayetlerle bu olaylar arasında bir paralellik olduğu şeklindeki bir takım
spekülasyonları kastediyordu.
DEĞERLENDİRME
1. Yorum & Analiz
Kovid-19 salgınının kurbanlarından biri, daha önce de olduğu gibi bağımsız, tarafsız,
güvenilir ve sorumlu habercilik anlayışı oldu. Söz konusu Türkiye olduğunda her türlü
asılsız iddiayı sorgulamadan benimseyen çeşitli çevreler bu sefer Türkiye’nin
İngiltere’ye yaptığı tıbbi malzeme yardımını hedef aldı. İngiltere’nin bir Türk firmadan
ithal ettiği tıbbi ekipmanın standartlarının düşük olduğuna dair haberler Türkiye’nin
yardım olarak gönderdiği malzemenin tümü ile alakalıymış gibi lanse edildi. Bazı kişi ve
kuruluşlar, bu iddiaları neredeyse sevinçle karşılayıp Türkiye’yi ve yardım
kampanyalarını hedef alan bir karalama kampanyası karşıladılar. Resmi makamların
yalanladığı bu iddiaların bu kadar rağbet görmesi sadece sansasyon arayışı ile
açıklanamaz. Ne yazık ki Türkiye’nin Kovid-19 salgınına karşı etkili mücadelesini bir
türlü kabullenemeyen bu çevreler, küresel salgın koşullarında dahi düşmanca
tutumlarını sürdürmekte bir sakınca görmüyor. Bu tutum, ülkemize doğrudan bir zarar
vermese bile insanların medya kuruluşlarına ve gazetecilere olan güvenini geri
dönülemez bir şekilde zedeleyecektir.