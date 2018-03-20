Haber: BMA

2017’nin yaz aylarında restore edilerek Taşhan Cafe & Restaurant adıyla hizmete kazandırılan tarihi han, havaların ısınmasıyla birilikte ilgi odağı haline geldi. Gerek Bolulu vatandaşların gerekse ilimize dışarıdan gelen vatandaşlar tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Taşhan Cafe, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile misafirlerinden tam not alıyor. İlimizin en işlet caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’ni yukardan gören terasıyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunan Taşhan Cafe, ayrıca her Salı ve Pazar günü misafirlere canlı müzik keyfi sunuyor.