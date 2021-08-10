İlgi her geçen gün artıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

150 çiftin üzerinde ünlü ismin ayakkabısının sergilendiği “Yaşayan Ayakkabı Müzesi” ilgi görmeye devam ediyor. Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gerede Meslek Yüksekokulu’nda 2012 yılında kurulan müze, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Müzede, aralarında “dünyanın en uzun adamı” olarak Guinnes rekorlar kitabında yer alan Sultan Kösen’in 60 numara ayakkabısı ile birçok iş adamı, yazar, sporcu, sanatçı ve devlet adamının ayakkabısı sergileniyor. “Çarşamba” ya da “külhanbeyi ayakkabısı” olarak bilinen 17 numara ayakkabı da müzede yer alıyor.

Müze hakkında bilgi veren Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Akçakale, müzede sergilemek için tanınmış sanayici, iş adamı, yazar, sporcu, devlet adamı ve sanatçılardan birer çift ayakkabı ve yazı istediklerini anlattı. Şu an müzede 150 çiftin üzerinde ayakkabı olduğunu söyleyen Akçakale, “Neşe Karaböcek, rahmetli Ahmet Kaya, rahmetli Berkant, şarkıcı Nilüfer, oyuncu ve sunucu Kenan Işık, milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu, ünlü futbolcu Milan Baros, eski mili kalecimiz Rüştü Rençber gibi tanınan pek çok insanın ayakkabıları müzemizde sergileniyor” diye konuştu.

222 numara ayakkabı

Nurettin Akçakale, oluşturdukları müzede ilginç ayakkabıların da yer aldığını belirterek, boyu yaklaşık 1,5 metre olan 222 numaralı bir ayakkabının da bu müzede bulunduğunu dile getirdi. “Çarşamba” ya da “külhanbeyi ayakkabısı” olarak bilinen 17 numara ayakkabıların da müzede olduğunu anlatan Akçakale, “Yine dünyanın en uzun insanı, unvanlarına sahip olan Sultan Kösen’in 60 numara ayakkabısı da müzemizde bulunuyor. Bunların yanı sıra ilk Türk NBA oyuncusu Hidayet Türkoğlu’nun ayakkabıları da bu müzede.” ifadesini kullandı. İlerleyen yıllarda sergiledikleri ayakkabı sayısının bin 500’e ulaşması hedefleniyor.