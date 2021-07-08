Haber: Aysun Beykoz

Halkbank Üreten Kadınlar Samsun Toplantısı’nda Kadın Girişimci Kredi Paketi’nden faydalanan kadınları temsilen Karadeniz Bölgesi’nden 9 kadın girişimciye üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak takdim edildi. Ardından “İlham Veren Kadınlar” ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık ve Atıkların Geri Dönüşüme Kazandırılması” projesi ile bağlantılı olarak “Gelecek İçin Sıfır Atık” başlıklı paneller düzenlendi.

Nilüfer Batur moderatörlüğünde düzenlenen ‘Gelecek İçin Sıfır Atık’ panelinde ise konuşmacı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Gülsün Akdemir Evrendilek, Kılçak Çöl Çiftliği Kurucusu Ayten Çöl, Nebyan Doğal Et Kurucusu Nazlı Uyanık Yıldız ve Amesia Arı Kooperatifi Kurucu ve Mentörü Bingül Alış yer aldı.

Sıfır atık ve tarımda sürdürülebilirlik konularının yer aldığı panelde konuşan Evrendilek sıfır atık konusuna değinerek bu konuda yürüttükleri projelerden bahsetti. Tarımda sürdürülebilirlik konusunda geliştirdikleri elektrik alan uygulamasını konu alan yeni teknolojiden bahseden Evrendilek bu teknolojinin ülkemiz ve tarım sektörü için önemini de vurgulayarak Üniversite olarak bu teknolojiyi ülkemize kazandırdıkları için menmuniyetini ifade etti. Son olarak Gıdanın Soy ağacı projesi ve bu projenin amaçları hakkında sorulan soruları yanıtlayan Evrendilek tarımda izlenebirliğin önemine vurgu yaparak projelerin gerçekleşmesinde destek sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti.