Haber: BMA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaöğretim kurumları lise öğrencileri arasında “Adalet ve Hukuk” konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya ilimizin kaliteli hizmetiyle ön plana çıkan eğitim kurumlarından İlhami Ertem Okulları da katıldı. 10. ve 9. sınıf öğrencilerinin yaptığı resimlerin sergilenmeye hak kazandığı yarışmanın açılışı Bolu Adalet Sarayı’nda yapıldı.

Serginin açılış törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Cumhuriyet Savcısı Önder Yaman, Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik’in yanı sıra İlhami Ertem Okulları kurucusu İlhami Ertem, Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Çiçek Taşçı ve öğrenciler ile birlikte daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, adliye çalışanları katıldı.

Yarışma sonucuna göre öğrencilerinin de resimlerinin sergilenme başarısı göstermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden İlhami Ertem, “İlhami Ertem Okulları olarak ilimizde düzenlenen yarışmalara mümkün olduğunca katılmaya çalışıyoruz. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği ‘Adalet ve Hukuk’ konulu yarışmada da okul olarak gösterdiğimiz başarıdan dolayı görsel sanatlar öğretmenimiz Ayşe Çiçek Taşçı ve öğrencilerimizi kutluyorum. Yeni yarışmalarda yeni başarılar elde etmek için öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.