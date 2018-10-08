Haber: BMA
Edebiyat öğretmeni öncülüğünde dünya hayvanları koruma gününde bir çalışma yapan öğrenciler soğuyan havalarda sokak hayvanları açıkta kalmasın diye kedi evi yaptılar. Yaptıkları çalışmayla tüm gençlere örnek olmayı hedefleyen İlhami Ertem Okulları öğrencileri "Dünyayı bizimle paylaşan hayvanlarımızın haklarını korumalı, onlara sevgimizi göstermeli ve yaşamlarını kolaylaştırmak adına onlara yardım etmeliyiz. Dünya Hayvanları Koruma Haftası Kutlu Olsun” dediler.
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