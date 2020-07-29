İLHAN DURAK’A ONURLU GÖREV

Haber: N. Halid Altundal

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş’in ardından MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından Ahmet Yiğit Yıldırım genel başkanlık görevine getirilmişti. Kısa sürede yönetim kurulu oluşturularak MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye sunulurken, yönetim kurulu listesi de onaylanarak görevlerine başlatıldı.

7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nda ise Bolu kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim olan İlhan Durak da yer aldı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okurken İstanbul Ülkü Ocaklarında görev alan, mezuniyeti sonrası ise memleketi Bolu’ya dönerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda görevine başlayan İlhan Durak aynı zamanda da Bolu Ülkü Ocakları’nın yönetim kademesinde görev almıştı.

Genel Merkez de yaşanan değişim rüzgarı sonrası Bolu’da ki görevlerinden ayrılan İlhan Durak, Ahmet Yiğit Yıldırım’ın önerisi MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin onaylaması sonrası Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.