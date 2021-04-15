İlhan’dan dikkat çeken uyarı!

Haber: Aysun Beykoz

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen aşı çalışmalarına dair bilgiler verdi. Aşılamada ulaşılan son rakamları aktaran Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, gelecek aylarda aşılananların sayısının artmasıyla salgına karşı daha avantajlı bir duruma gelineceğini belirterek, "Aşı tedarikinin devamıyla birlikte bu rakamların haziran sonunda tüm 40 yaş üstünü, yaz sonunda da 20 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde gitmesini bekliyoruz" dedi.

“RİSK OLUŞTURUYOR”

Sırası gelen, ancak aşı yaptırmayanların koronavirüs mücadeleyi zorlaştırdığını ifade eden Necmi İlhan ayrıca, "65 yaş üstü vatandaşlarımız, aşı zamanı geçmesine rağmen hemen başvurarak aşılarını olabiliyorlar. Fakat 65 yaş üstü vatandaşlarımızın halihazırda yaklaşık dörtte birinin aşı olmadığını gözlemliyoruz. Bu, risk oluşturuyor. Zira halen hastanede yatan, ağır hasta olan, vefat eden kişilere baktığımızda maalesef 65 yaş üstü büyüklerimiz ağırlıktalar. Bu da aşılarını olmadıkları için" diye konuştu.

Aşının, koronavirüs kaynaklı ağır hastalık ve vefattan koruyuculuğunun önemini vurgulayan Necmi İlhan, 1 Ocak itibariyle tüm vakalar içinde 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 17,7'lik bir paya sahipken, gelinen noktada yüzde 8,2'lik paya sahip olduğunu bildirdi. İlhan ayrıca 1 Ocak itibariyle tüm vakalar içinde sağlık çalışanlarının payının yüzde 5,3 iken, gelinen aşamada bu rakamın ise yüzde 1,3’e düştüğü bilgisini verdi.

“KISITLAMA OLUNCA ETKİSİ ANCAK 7-14 GÜN ARASINDA ORTAYA ÇIKIYOR”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan ayrıca alınan tedbirlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İlhan 2 hafta içindeki beklentilerine ilişkin, "Şimdiki beklentimiz 15 gün sonra öncelikli olarak vakalar 50 binin altına düşmeli, sonra 40 binin altı gibi rakamları beklemek mümkün. Kısıtlama olunca etkisi ancak 7-14 gün arasında ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi aşısını olmadı. Bunların da yapılmasıyla beraber daha aşağıya gitmek mümkün; önce 50 bini, sonra 40 bini hedef belirlemek gerekiyor; ulaşılabilir hedefler seçmek gerekiyor ki onu gerçekleştirince devamında ona göre yol almak için" ifadelerini kullandı.

“KURALLARA UYMAZSAK…”

2 hafta içerisinde vakaların düşmemesi ve artmaya devam etmesi halinde alınabilecek önlemlere de değinen İlhan, “Bundan bir sonraki aşama AVM'lerin kapatılması, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir. Kurallara uymazsak, Nisan-Mayıs ayında hiç istemediğimiz zamanlarda yaşadığımız durumlara gelebiliriz, yine kayıplarımız çok fazla miktarda artabilir. Hepimizi kurallara uyma konusunda gayrete davet etmek istiyorum. Artık hepimiz gördü, kurallara uyulduğu takdirde vaka sayımız azalıyor ve günlük hayatımıza daha çok dönüyoruz. Diyelim ki kurallara uyduk vaka sayımız 15 gün sonra ya da 1 ay sonra 10 binin altını gördü. O zaman da biz temkinli olmalıyız, kurallara uyma konusunda gayret etmeliyiz, aşımızı yine olmamız gerekiyor ki tekrar bu günlere gelmeyelim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 13:17