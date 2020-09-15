Ilıca suyu tahlil edilecek

Haber: BMA

İlimiz Kıbrıscık ilçesi Ilıca mevkiinde çıkan su, sedef ve egzama gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Suyun tahlili için harekete geçen Kıbrıscık Belediye Başkanlığı su kaynağından örnek aldı. Alınan su örneği gerekli tahlillerinin yapılması için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne gönderildi.

“İNŞALLAH İLÇEMİZ İÇİN OLUMLU BİR SONUÇ ALIRIZ”

Başkan Emin Tekemen konuyla ilgili olarak, “Emektarı bu gün Ilıcaya gönderdik. Bölücekkaya ve ilçe merkezi arasında Ilıca mevkiinden çıkan su kaynağı yerelde sedef ve egzama vb. hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Suyun tahlili için özel şişelerde kaynağından alıp bizlere ulaştıran Galip Demirci abimize teşekkür ederim. Su tahlil için BAİBÜ’ye teslim edildi. İnşallah ilçemiz için olumlu bir sonuç alırız” dedi.