Haber: Semih BAYKAL

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, ilimizin de içinde yer aldığı TR41 Bölgesine ait yeni bir istatistik açıkladı. Bölge öncesinde verilen rakamlarda ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısının 11 milyon 846 bin 85 adet olduğu bunların yüzde 38,6’sının LPG, yüzde 39,4’ünün dizel, yüzde 26,1’inin benzin yakıtlı olduğu aktarıldı.

Açıklanan bilgiler arasında ilimizde 111 bin 910 trafiğe kayıtlı motorlu taşıt olduğu açıklandı. Bu rakamlara göre ilimizde her 6 kişiden 1’ine otomobil düşüyor.

İlimizde için açıklanan kaza istatistikleri ise düşündürücü cinsten. 2016 Yılında Türkiye’de 185 bin 128, ilimizde ise 1042 adet ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Öte yandan yine aynı yıl içinde ilimizde 49 kişi bu kazalarda hayatını kaybederken, 2 bin 166 kişi yaralandı.