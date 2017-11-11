banner133

banner101

banner120
11 Kasım 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • İlimiz hakkında çarpıcı istatistikler

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Bolu için son 2 otomobil karnesini açıkladı. Kaza rakamları üst sınırda olduğu gözükürken, ilimizdeki araç sayısının nüfusumuzun 3’te 1’i kadar olması dikkatler kaçmadı.

    11 Kasım 2017 Cumartesi 11:49
    Bu haber 66 kez okundu
    İlimiz hakkında çarpıcı istatistikler

    Haber: Semih BAYKAL

     TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, ilimizin de içinde yer aldığı TR41 Bölgesine ait yeni bir istatistik açıkladı. Bölge öncesinde verilen rakamlarda ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısının 11 milyon 846 bin 85 adet olduğu bunların yüzde 38,6’sının LPG, yüzde 39,4’ünün      dizel, yüzde 26,1’inin benzin yakıtlı olduğu aktarıldı.

    Açıklanan bilgiler arasında ilimizde 111 bin 910 trafiğe kayıtlı motorlu taşıt olduğu açıklandı. Bu rakamlara göre ilimizde her 6 kişiden 1’ine otomobil düşüyor.

    İlimizde için açıklanan kaza istatistikleri ise düşündürücü cinsten. 2016 Yılında Türkiye’de 185 bin 128, ilimizde ise 1042 adet ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Öte yandan yine aynı yıl içinde ilimizde 49 kişi bu kazalarda hayatını kaybederken, 2 bin 166 kişi yaralandı.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, İstatistik, Kurumu, (TÜİK), Kocaeli

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KIZIM, BU NE BİÇİM ERKEK ?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım On Kasım!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Atatürk’ü anlamak
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR NANKÖRLÜK
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ALAADDİN BAŞKANA
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TOPLUMUN ORTAK DEĞERİ VATANSEVERLİK Mİ?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit LEŞ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Şehrin İnfazı
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA”N.HAVUTÇA”LI “KONGRE”DEN…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TAŞ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMIN FETVASI
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129